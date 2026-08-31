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Respons Berkelas Dejan/Apriyani Usai Juara Pontianak International Challenge 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |15:39 WIB
Respons Berkelas Dejan/Apriyani Usai Juara Pontianak International Challenge 2026
Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Apriyani Rahayu. (Foto: PBSI)
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PONTIANAK – Tiga wakil Indonesia sukses mengamankan gelar juara pada ajang Pontianak International Challenge 2026 setelah menampilkan performa terbaik dalam laga puncak di GOR Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, pada Minggu 30 Agustus 2026/. Tentunya dari ketiga wakil itu, yang menjadi paling disorot adalah keberhasilan ganda campuran Dejan Ferdinansyah/Apriyani Rahayu.

Sebelumnya, ada ganda putra Indonesia yang sukses mengatasi rekan senegaranya Yeremia EYY Rambitan/Patra H Rindorindo Wahyu A Prasetyo/Pulung Ramadhan dengan poin 22-20 dan 21-15. Sementara itu, Dejan/Apriyani menang atas wakil Taiwan Sheng-Ming Lin/Liang Ching Sun dengan poin 19-21, 27-25, dan 21-19.

Tunggal putra Indonesia Richie D Richardo juga mengikuti prestasi rekan senegaranya. Dia mengalahkan wakil India Ginpaul Sonna dengan poin 24-22 dan 21-19.

1. Keyakinan Baru

Dejan Ferdiansyah mengatakan sangat senang dapat meraih gelar dalam ajang tersebut. Gelar itu pun menjadi motivasi dirinya dan Apriyani untuk berprestasi dalam ajang lainnya.

Dejan Ferdinansyah/Apriyani Rahayu. (Foto: PBSI)
Dejan Ferdinansyah/Apriyani Rahayu. (Foto: PBSI)

"Alhamdulillah, sangat senang dan bersyukur bisa ambil gelar juara di sini. Karena ini bisa jadi modal untuk kami memulai, untuk modal untuk bisa membangun kepercayaan, membangun keyakinan satu sama lain," kata Dejan dalam keterangannya, dikutip Senin (31/8/2026).

"Gelar juara yang penting karena bukan tentang levelnya tapi tentang prosesnya. Kami sedang berproses ke level yang lebih tinggi, semoga ini menjadi pijakan pertamanya," tambahnya.

 

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