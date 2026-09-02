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20 Pebulu Tangkis Indonesia Siap Berlaga di Asian Games 2026, Ini Daftar Lengkapnya

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |10:16 WIB
20 Pebulu Tangkis Indonesia Siap Berlaga di Asian Games 2026, Ini Daftar Lengkapnya
20 Pebulu Tangkis Indonesia Siap Berlaga di Asian Games 2026, Ini Daftar Lengkapnya (PBSI)
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JAKARTA - Sebanyak 20 pebulu tangkis Indonesia siap berlaga di ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Ke-20 pebulu tangkis itu terdiri atas 10 putra dan 10 putri. 

Tim Bulu Tangkis Indonesia akan berjuang di Asian Games yang digelar di Aichi dan Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Nomor beregu akan dipertandingkan pada 20-24 September, kemudian dilanjut nomor perorangan pada 25-29 September 2026.

1. 20 Atlet Berlaga

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Eng Hian, mengungkap, Tim Bulu Tangkis Indonesia terdiri dari 20 atlet dengan rincian 10 pemain putra dan 10 pemain putri. Sejumlah atlet bulu tangkis andalan Indonesia turun dalam ajang olahraga Asia terbesar kali ini.

"Mereka akan memperkuat Indonesia di nomor beregu putra dan beregu putri," kata Eng Hian, dikutip Rabu (2/9/2026).

Tim beregu putra terdiri atas Jonatan Christie, Alwi Farhan, Moh Zaki Ubaidillah, Muhamad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Shohibul Fikri, Leo Rolly Carnando, Daniel Marthin, Nikolaus Joaquin, dan Amri Syahnawi.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)
Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

Sementara, tim beregu putri akan diperkuat Putri Kusuma Wardani, Thalita Ramadhani Wiryawan, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Allessya Rose, Febi Setianingrum, Febriana Dwipuji Kusuma, Meilysa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadhanti, dan Nita Violina Marwah.

Eng Hian mengatakan penetapan skuad ini berdasarkan evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh PBSI. Menurutnya, komposisi ini paling sesuai untuk mewakili Indonesia di ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

"Kami melihat performa, kondisi fisik dan teknis masing-masing pemain, serta kebutuhan tim. Dari situ kami menentukan komposisi yang paling sesuai dengan target dan kebutuhan Indonesia di Asian Games," jelas Eng Hian.

 

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