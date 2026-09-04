Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Kelam Ye Zhaoying, Rival Abadi Susy Susanti yang Dibuang Negaranya Sendiri Akibat Bongkar Pengaturan Skor

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |04:01 WIB
Kisah Kelam Ye Zhaoying, Rival Abadi Susy Susanti yang Dibuang Negaranya Sendiri Akibat Bongkar Pengaturan Skor
Legenda bulu tangkis asal China, Ye Zhaoying. (Foto: Badmintonnewsflash)
A
A
A

KISAH kelam Ye Zhaoying, legenda bulu tangkis China yang dibuang negaranya sendiri akibat membongkar kasus pengaturan skor sampai saat ini masih menjadi sebuah cerita yang menarik untuk dibahas. Untuk yang belum tahu, Ye Zhaoying merupakan salah satu rival bebuyutan tunggal putri andalan Indonesia, Susy Susanti pada era 1990-an hingga awal milenium.

Pada era tersebut, Ye Zhaoying menjadi yang paling ditakuti karena kerap menjadi batu sandungan berat bagi para pesaingnya, termasuk legenda Indonesia, Susy Susanti. Catatan pertemuan memperlihatkan betapa ketatnya rivalitas mereka di lapangan hijau, di mana Ye Zhaoying sukses merebut 11 kemenangan dari total 31 kali bentrok melawan peraih emas Olimpiade Barcelona tersebut.

Kendati demikian, alur takdir membawa kehidupan Ye Zhaoying berbelok drastis ke arah yang jauh berbeda dari sang rival. Alih-alih menikmati masa pensiun yang tenang sebagai pahlawan olahraga nasional, perempuan kelahiran Hangzhou ini justru terlempar ke jurang pengasingan.

Pemerintah China bahkan menjulukinya sebagai pengkhianat negara setelah ia membuka borok busuk dunia olahraga domestik ke hadapan publik internasional.

1. Tuduhan Penghianatan

Petaka dalam hidup Ye Zhaoying bermula ketika ia secara terbuka membongkar instruksi kontroversial yang diterimanya pada ajang Olimpiade Sydney 2000. Ia mengaku dipaksa dan diancam oleh pihak berwenang untuk sengaja mengalah di babak semifinal demi memuluskan jalan rekan senegaranya, Gong Zhichao, meraih emas.

Ye Zhaoying vs Susi Susanti. BWF
Ye Zhaoying vs Susi Susanti. BWF

Keberaniannya menelanjangi intrik kotor di balik tirai kejayaan rezim olahraga Tiongkok itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Pemerintah setempat langsung mencapnya sebagai pembangkang dan pengkhianat bangsa tanpa ampun.

Dampak dari sanksi sosial dan politik tersebut tergolong ekstrem, termasuk penghapusan rekam jejak serta namanya dari lembaran sejarah olahraga Tiongkok. Merasa keselamatan jiwanya terancam di tanah kelahiran sendiri, ia memutuskan untuk angkat kaki dan mencari suaka kenyamanan di Spanyol.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/40/3239696/xia_xuanze-LpYC_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis China Xia Xuanze, Rival Taufik Hidayat yang Tersandung Kasus Hukum dan Disiplin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/40/3239340/tim_bulu_tangkis_muda_indonesia_di_tokyo_international_youth_sports_games-q8Rb_large.jpg
Tim Bulu Tangkis Indonesia Juara 2 di Ajang Tokyo International Youth Sports Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/40/3239284/dejan_ferdinansyah_bersama_apriyani_rahayu-SLcm_large.jpg
Respons Berkelas Dejan/Apriyani Usai Juara Pontianak International Challenge 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/40/3239077/dejan_ferdinansyah_bersama_apriyani_rahayu-XVjb_large.jpg
Lolos Final Pontianak International Challenge 2026, Dejan/Apriyani Pede Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/40/3238708/dejan_dan_apriyani_rahayu_lolos_perempatfinal_polytron_pontianak_international_challenge_2026-UNnP_large.jpg
Dejan Ferdinansyah/Apriyani Rahayu Puji Verrell Yustin Mulia/Bernadine: Mereka Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/40/3238101/susy_susanti-GyZv_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Susy Susanti, Peraih Emas Olimpiade yang Belum Pernah Mencicipi Puncak Asian Games
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement