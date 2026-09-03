Jorge Martin Panik, Posisinya di Puncak Klasemen MotoGP 2026 Terancam Digusur Marc Marquez dan Marco Bezzecchi

SCORZE – Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin, menyadari posisinya di puncak klasemen MotoGP 2026 semakin terancam. Ia bahkan blak-blakan menyebut Marc Marquez (Ducati Lenovo) serta Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) sebagai rival terberatnya dalam perburuan gelar juara musim ini.

Saat ini Jorge Martin masih berada di puncak klasemen dengan mengumpulkan 256 poin dan di posisi kedua ada Marc Marquez dengan 237 poin. Sementara itu, di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi dengan 232 poin.

1. Ancaman Nyata dari Rival Terdekat

Jorge Martin mengatakan persaingan dalam MotoGP 2026 akan berjalan sangat ketat. Hal itu dikarenakan setiap pembalap berusaha memberikan performa terbaiknya, khusus Marc Marquez dan Marco Bezzecchi.

"Tentu saja saya akan menyebut Marc (Marquez) dan Marco (Bezzecchi). Saya melihat keduanya sebagai pesaing yang sangat kuat untuk meraih gelar juara, tetapi mustahil untuk mengetahuinya dengan pasti," kata Jorge Martin dilansir dari Motosan, Kamis (3/9/2026).

Jorge Martin bersama Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/aprilia)

2. Ambisi Bertahan di Puncak Klasemen

Pembalap asal Spanyol itu mengatakan akan berusaha tampil semaksimal mungkin dalam setiap seri yang dimainkan. Langkah tersebut demi dia kukuh di puncak klasemen untuk menjaga kans menjadi juara.