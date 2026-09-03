Kisah Legenda Bulu Tangkis China Xia Xuanze, Rival Taufik Hidayat yang Tersandung Kasus Hukum dan Disiplin

BULU tangkis China kembali diguncang oleh gelombang investigasi korupsi yang menyasar jajaran petinggi federasi olahraga nasional mereka. Mantan juara dunia sekaligus Wakil Presiden Asosiasi Bulu Tangkis China (CBA), Xia Xuanze, kini tengah menghadapi pemeriksaan resmi terkait dugaan pelanggaran disiplin dan hukum yang serius.

Berdasarkan laporan dari Xinhua News Agency, Rabu (3/9/2026), proses penyelidikan terhadap rival Taufik Hidayat di era awal tahun 2000-an tersebut dilakukan secara gabungan oleh tim dari Komisi Pusat Inspeksi Disiplin serta otoritas lokal di Nantong, Provinsi Jiangsu. Istilah pelanggaran disiplin dan hukum sendiri merupakan frasa formal yang lazim digunakan oleh otoritas China untuk mendeskripsikan kasus korupsi maupun pelanggaran administratif pejabat tinggi.

1. Rekam Jejak Prestasi

Sebelum menduduki kursi kepemimpinan olahraga, Xia merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putra paling disegani di kancah internasional pada masanya. Ia sukses merengkuh medali perunggu Olimpiade Sydney 2000 dan keluar sebagai juara dunia di BWF World Championships 2003 di Birmingham, sebelum akhirnya beralih profesi menjadi pelatih dan administrator andal sejak 2007.

Meski demikian, otoritas penegak hukum menegaskan status Xia saat ini masih sebatas dalam tahap peninjauan dan investigasi tanpa adanya vonis atau temuan kesalahan akhir yang diumumkan ke publik.

"Pemeriksaan terhadap Xia Xuanze diumumkan pada 31 Agustus, di mana pihak berwenang menegaskan belum ada keputusan final atau penetapan kesalahan resmi yang dikeluarkan," tulis laporan Xinhua News Agency, dikutip Kamis (3/9/2026).

Xia Xuanze

Gelombang investigasi petinggi CBA ini sejatinya menambah daftar panjang pejabat yang terseret kasus serupa dalam kurun waktu berdekatan. Sebelumnya, Presiden CBA Zhang Jun telah lebih dulu menjalani peninjauan disiplin sejak bulan April, disusul oleh mantan Wakil Presiden CBA Wang Wei yang turut menghadapi investigasi pengawasan serupa di Provinsi Jiangsu.

2. Tantangan Ganda di Dalam dan Luar Lapangan

Ketiga figur penting tersebut, Zhang Jun, Xia Xuanze, dan Wang Wei, memiliki rekam jejak panjang sebagai atlet nasional sebelum mengabdi sebagai pengurus inti organisasi bulu tangkis negeri tirai bambu. Kasus hukum yang menjerat para petinggi ini tentu menciptakan situasi administratif yang tidak biasa bagi salah satu kekuatan bulu tangkis paling dominan di dunia.