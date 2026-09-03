Veda Ega Pratama Tampil Melempem di Moto3 Aragon 2026, Bos Honda Team Asia Salahkan Motor

ARAGON – Seri balapan Moto3 Aragon 2026 menyisakan pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Memulai lomba dari grid ke-22 di Sirkuit Aragon pada Minggu 30 Agustus 2026, Veda sejatinya sempat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang menjanjikan pada fase awal balapan.

Manajer Tim Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, memberikan catatan khusus mengenai jalannya balapan yang dilakoni oleh kedua anak asuhnya. Menurut Aoyama, secara keseluruhan, dua pembalap Honda Team Asia yaitu Veda Ega Pratama dan Zen Mitani mengalami kendalanya masing-masing di Aragon.

1. Masalah Pengereman

Awalnya, perjuangan Veda di atas lintasan tampak berjalan cukup mulus tatkala ia mampu mendongkrak posisinya secara signifikan dari P22 hingga merangsek ke P16, yang membuatnya berada di ambang zona perolehan poin. Kendati demikian, situasi berbalik drastis ketika balapan memasuki paruh kedua akibat masalah teknis yang dialami pembalap bernomor start 9 tersebut.

"Pada bagian pertama balapan, mereka kompetitif, tetapi sejak pertengahan balapan Veda mulai mengalami beberapa masalah saat menghentikan motor dan melakukan beberapa kesalahan,” jelas Aoyama dikutip dari keterangan resmi Honda Team Asia, Kamis (3/9/2026).

Veda Ega Pratama

Akibat kendala saat menghentikan motor tersebut, konsistensi kecepatan Veda menurun drastis dan membuatnya kehilangan banyak posisi hingga harus finis di urutan ke-20 tanpa tambahan poin.

2. Evaluasi Menuju Misano

Selain persoalan pengereman, Aoyama turut menyoroti faktor penurunan daya cengkeram ban yang turut memperparah kesulitan tim di atas lintasan.

"Sayangnya, kedua pembalap mengalami masalah yang berbeda selama balapan. Keduanya mulai kehilangan grip seiring balapan berlangsung, dan itu tidak membantu," sambung Aoyama.