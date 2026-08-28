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Dejan Ferdinansyah/Apriyani Rahayu Puji Verrell Yustin Mulia/Bernadine: Mereka Luar Biasa!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |08:50 WIB
Dejan Ferdinansyah/Apriyani Rahayu Puji Verrell Yustin Mulia/Bernadine: Mereka Luar Biasa!
Dejan dan Apriyani Rahayu lolos perempatfinal Polytron Pontianak International Challenge 2026
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GANDA campuran Indonesia Dejan Ferdinansyah/Apriyani Rahayu mengakui susah payah melaju ke  perempatfinal Polytron Pontianak International Challenge 2026. Mereka mendapatkan perlawanan ketat dari Verrell Yustin Mulia/Bernadine Anindya Wardana dengan skor 21-19, 16-21, dan 21-16.

Pertemuan kedua pasangan tersaji di babak 16 besar. Laga tersebut berlangsung di GOR Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis 27 Agustus 2026..

Dejan dan Apriyani Rahayu tampil gemilang di Polytron Pontianak International Challenge 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Dejan dan Apriyani Rahayu tampil gemilang di Polytron Pontianak International Challenge 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

1. Bahagia Melaju ke Perempatfinal Pontianak International Challenge 2026

Apriyani Rahayu mengaku senang melaju ke perempatfinal. Kemenangan itu buah kerja keras meladeni duel ketat melawan Verrell/Bernadine.

"Alhamdulillah dengan hasil hari ini bisa ke perempatfinal. Kami juga berterima kasih kepada Verrell/Bernadine yang sudah tampil luar biasa. Fighting spirit-nya, semangatnya sampai akhir walau tertinggal tapi terus berusaha mengejar," kata Apriyani Rahayu dalam keterangan PBSI yang diterima Okezone

"Ketika satu poin lagi mau selesai, kami malah bermain terlalu hati-hati dan malah banyak mati sendiri. Itu membuat mereka kepercayaan dirinya muncul lagi. Beruntung bisa unggul di rally terakhir," tambah peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 bersama Greysia Polii ini.

2. Masih Perlu Perbaikan

Sementara itu, Dejan Ferdinansyah mengatakan masih ada beberapa kelemahan yang perlu ia dan Apriyani perbaiki. Menurutnya, ia dan Apriyani memang sudah mengetahui kekuatan lawan, tetapi lawan pun punya catatan serupa yang membuat laga berjalan ketat.

 

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