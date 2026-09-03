Hasil 16 Besar China Masters 2026: Kejutan, Jonatan Christie Dibungkam Jason Gunawan!

Jonatan Christie rontok di 16 besar China Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

TUNGGAL putra Indonesia, Jonatan Christie, tersingkir di16 besar China Masters 2026. Pebulu tangkis peringkat satu dunia itu tumbang dari wakil Hong Kong, Jason Gunawan, dengan skor 16-21 dan 16-21.

Laga tersebut tersaji di babak 16 besar China Masters 2026. Pertemuan keduanya berlangsung di Shenzhen Arena, Shenzhen, China, Kamis (3/9/2026) pagi WIB.

Jonatan Christie gugur dini di China Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSi)

Jalannya Pertandingan

Jonatan Christie dan Jason Gunawan berusaha menampilkan performa terbaik sejak awal gim pertama. Jalannya laga antara kedua pebulu tangkis berjalan cukup menarik.

Setelah interval game pertama, Jonatan Christie tertinggal 12-13 dari Jason Gunawan. Jonatan Christie berusaha keras segera menyamakan kedudukan meskipun tidak mudah.

Namun, Jonatan Christie harus mengakui ketangguhan Jason Gunawan di gim pertama. Pasalnya, ia menelan kekalahan Jason Gunawan dengan skor 16-21.

Memasuki game kedua, Jonatan Christie mencoba bangkit dengan bermain lebih agresif. Namun, Jason Gunawan berusaha kembali mendominasi jalannya pertandingan.