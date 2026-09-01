Tim Bulu Tangkis Indonesia Juara 2 di Ajang Tokyo International Youth Sports Games 2026

TOKYO – Tim bulu tangkis muda Indonesia U-16 sukses mengamankan posisi sebagai juara kedua atau runner-up dalam rangkaian turnamen Tokyo International Youth Sports Games (TIYSG) 2026.

Pertandingan puncak tersebut dilangsungkan di Komazawa Olympic Park, Tokyo, yang berlangsung meriah sepanjang tanggal 29 hingga 30 Agustus 2026. Kompetisi ini mempertemukan negara-negara kuat Asia seperti Taiwab, Thailand, Malaysia, serta tuan rumah Jepang yang menurunkan wakil regionalnya.

1. Dominasi Babak Penyisihan Grup

Kejuaraan ini menggunakan format beregu campuran dengan mengadopsi sistem Sudirman yang menguji kedalaman skuad dalam lima sektor berbeda. Manajer sekaligus kepala pelatih, Eddy Prayitno, memimpin langsung kontingen yang berisikan tunggal dan ganda putra-putri serta ganda campuran.

Skuad Garuda Muda langsung menunjukkan taringnya sejak hari pertama dengan menyapu bersih dua laga fase grup A secara meyakinkan. Mereka sukses melibas Thailand dan Tokyo A dengan skor sempurna 5-0 pada pertandingan yang dihelat hari Sabtu, 29 Agustus 2026.

2. Langkah Menuju

Perjalanan berlanjut saat tim Merah Putih menyingkirkan wakil Jepang lainnya, Saitama, untuk mengamankan tiket menuju partai puncak. Kendati berjuang habis-habisan di babak final, Indonesia harus mengakui keunggulan Fukushima dengan skor tipis 2-3 dan berhak atas medali perak.

Tim bulu tangkis muda Indonesia di Tokyo International Youth Sports Games. (Foto: KBRI Tokyo)

Prestasi membanggakan ini mendapat apresiasi penuh dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Sjahrir. Dubes Kartini juga menegaskan komitmen perwakilan diplomatik dalam mendukung setiap kiprah anak bangsa di kementerian olahraga internasional.

"Selamat kepada adik-adik Tim Muda Bulutangkis Indonesia. Perjuangan mereka mengusung Merah Putih patut diapresiasi. Dunia Bulutangkis Indonesia akan terus melakukan regenerasi atlet-atlet muda yang terus meningkatkan skill permainannya melalui ajang-ajang dunia seperti ini," ujar Dubes Kartini, berdasarkan keterangan KBRI Tokyo, Selasa (1/9/2026).