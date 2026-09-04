Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Sebut McLaren Tim Terkuat F1 2026, George Russell Pasrah Mercedes Tertinggal Perkembangan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |13:01 WIB
Sebut McLaren Tim Terkuat F1 2026, George Russell Pasrah Mercedes Tertinggal Perkembangan
Pembala Tim Mercedes AMG Petronas, George Russell. (Instagram/mercedesamgf1)
A
A
A

MONZA - Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, George Russell terang-terangan mengakui keunggulan McLaren menjelang gelaran Formula 1 (F1) GP Italia 2026 di Sirkuit Monza. Menurut pembalap Mercedes tersebut, rivalnya kini menjadi standar tertinggi di grid setelah mencatatkan tren performa yang sangat mengesankan.

McLaren sempat mengawali musim 2026 dengan berbagai kesulitan, terutama dalam upaya Lando Norris mempertahankan gelar juaranya. Namun, situasi berbalik tajam setelah mereka menghadirkan serangkaian pembaruan teknis secara beruntun.

1. Waspadai Mercedes

Kebangkitan itu dibuktikan lewat kemenangan berturut-turut di Hungaria dan Belanda. Norris kini berpeluang mengamankan kemenangan ketiga secara beruntun (hat-trick) pada balapan akhir pekan ini di Monza.

Melihat dominasi tersebut, Russell menilai torehan Mercedes di Sirkuit Zandvoort pekan lalu sebenarnya sudah melebihi batas kemampuan mobil mereka saat ini. Hasil finis kedua, ketiga, serta kemenangan di sesi sprint dianggap bukan cerminan murni dari kecepatan jet darat W17.

George Russell. (Foto: Instagram/mercedesamgf1)
George Russell. (Foto: Instagram/mercedesamgf1)

"Melihat seberapa kompetitif Lando dan McLaren, sangat adil untuk mengatakan bahwa mereka adalah tim yang harus dikalahkan saat ini," ujar Russell, melansir dari Crash, Jumat (4/9/2026).

Russell mengungkapkan bahwa Mercedes saat ini tertinggal setidaknya satu paket pembaruan dibandingkan tim penantang lainnya. Ia mengonfirmasi bahwa pengembangan sasis timnya memang belum maksimal jika dibandingkan dengan para pesaing terdekat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/37/3239890/isack_hadjar_memutuskan_absen_di_f1_gp_italia_2026_setelah_mendengar_saran_marc_marquez-jvIn_large.jpg
Dengar Saran Marc Marquez, Isack Hadjar Putuskan Absen di F1 GP Italia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/37/3239667/pemenang_f1_gp_italia_2026_bakal_mendapat_trofi_berbentuk_nyeleneh-l3IX_large.jpg
Pemenang F1 GP Italia 2026 Bakal Dapat Trofi Berbentuk Nyeleneh, Ini Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/37/3239492/tim_ferrari_pakai_livery_spesial_di_f1_gp_italia_2026-4IEs_large.jpg
Jelang F1 GP Italia 2026, Ferrari Pamer Livery Spesial untuk Hormati sang Legenda Michael Schumacher
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/37/3239085/lando_norris-znDL_large.jpg
Penyebab Lando Norris Sepakat Terima Kontrak Panjang McLaren hingga F1 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/37/3239003/lando_norris-N0gr_large.jpg
Lando Norris Resmi Perpanjang Kontrak di McLaren hingga 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/37/3238843/fernando_alonso-LwrV_large.jpg
Fernando Alonso Ungkap Rival Terberatnya, Bukan Schumacher atau Hamilton!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement