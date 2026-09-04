Sebut McLaren Tim Terkuat F1 2026, George Russell Pasrah Mercedes Tertinggal Perkembangan

MONZA - Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, George Russell terang-terangan mengakui keunggulan McLaren menjelang gelaran Formula 1 (F1) GP Italia 2026 di Sirkuit Monza. Menurut pembalap Mercedes tersebut, rivalnya kini menjadi standar tertinggi di grid setelah mencatatkan tren performa yang sangat mengesankan.

McLaren sempat mengawali musim 2026 dengan berbagai kesulitan, terutama dalam upaya Lando Norris mempertahankan gelar juaranya. Namun, situasi berbalik tajam setelah mereka menghadirkan serangkaian pembaruan teknis secara beruntun.

1. Waspadai Mercedes

Kebangkitan itu dibuktikan lewat kemenangan berturut-turut di Hungaria dan Belanda. Norris kini berpeluang mengamankan kemenangan ketiga secara beruntun (hat-trick) pada balapan akhir pekan ini di Monza.

Melihat dominasi tersebut, Russell menilai torehan Mercedes di Sirkuit Zandvoort pekan lalu sebenarnya sudah melebihi batas kemampuan mobil mereka saat ini. Hasil finis kedua, ketiga, serta kemenangan di sesi sprint dianggap bukan cerminan murni dari kecepatan jet darat W17.

George Russell. (Foto: Instagram/mercedesamgf1)

"Melihat seberapa kompetitif Lando dan McLaren, sangat adil untuk mengatakan bahwa mereka adalah tim yang harus dikalahkan saat ini," ujar Russell, melansir dari Crash, Jumat (4/9/2026).

Russell mengungkapkan bahwa Mercedes saat ini tertinggal setidaknya satu paket pembaruan dibandingkan tim penantang lainnya. Ia mengonfirmasi bahwa pengembangan sasis timnya memang belum maksimal jika dibandingkan dengan para pesaing terdekat.