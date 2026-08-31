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HOME SPORTS F1 & A1

Penyebab Lando Norris Sepakat Terima Kontrak Panjang McLaren hingga F1 2030

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |01:01 WIB
Penyebab Lando Norris Sepakat Terima Kontrak Panjang McLaren hingga F1 2030
Pembalap Tim McLaren, Lando Norris. (Foto: Instagram/lando)
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KEPUTUSAN besar telah diambil sang juara dunia Formula 1 (F1) 2025, yakni Lando Norris bersama timnya, McLaren. Norris memastikan masa depannya tetap di tim pabrikan yang berada di Woking, Inggris tersebut setelah resmi meneken kontrak jangka panjang baru yang mengikatnya bersama McLaren sampai pengujung musim 2030.

Pertandingan F1 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Kesepakatan terbaru ini menyamai durasi kontrak Max Verstappen di Red Bull Racing. Kedua pembalap papan atas tersebut diprediksi baru akan meramaikan bursa transfer pembalap pada tahun 2031, saat regulasi mesin yang diwacanakan kembali ke unit daya V8 mulai berlaku.

Bagi Norris, McLaren bukan sekadar tempat bekerja, melainkan rumah kedua yang membentuknya sejak masih membalap di ajang junior. Hubungan erat yang terjalin sejak debutnya pada 2019 kini berbuah manis dengan deretan rekor dan prestasi gemilang di kasta tertinggi balap open-wheel.

1. Fondasi Sukses

Hingga saat ini, pembalap asal Inggris tersebut telah mengoleksi 18 pole position, 48 podium, 13 kemenangan, dua gelar konstruktor, serta mahkota juara dunia pembalap pertamanya. Perjalanan manis ini bahkan diapresiasi secara khusus oleh manajemen tim yang menghadiahi Norris satu unit sasis MCL39, mobil yang ia kendarai saat merengkuh gelar juara dunia.

Pencapaian luar biasa ini tak lepas dari kerja keras kolektif yang dibangun bersama para petinggi tim. Zak Brown selaku CEO McLaren Racing menilai konsistensi dan talenta Norris merupakan bukti nyata keberhasilan program pembinaan pembalap muda yang konsisten diterapkan oleh skuad asal Inggris tersebut.

Pembalap McLaren Lando Norris (Instagram/@lando)
Pembalap McLaren Lando Norris (Instagram/@lando)

Transformasi McLaren dari papan tengah hingga kembali mendominasi grid menjadi cerita sukses yang membanggakan. Bersama Andrea Stella selaku team principal McLaren, Norris sukses mengantar tim meraih gelar juara konstruktor secara beruntun pada 2024 dan 2025, sekaligus memutus puasa gelar pembalap McLaren selama 17 tahun terakhir.

 

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