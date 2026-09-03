Dengar Saran Marc Marquez, Isack Hadjar Putuskan Absen di F1 GP Italia 2026

PEMBALAP Tim Red Bull Racing, Isack Hadjar, memilih absen di F1 GP Italia 2026 yang digelar 4-6 September. Hal itu sesuai dengan saran dari Marc Marquez kepadanya beberapa waktu lalu.

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1. Cedera Pertama

Hadjar diketahui sudah absen sejak F1 GP Belanda 2026 dua pekan lalu. Pembalap berpaspor Prancis itu mengalami cedera di pergelangan tangan kirinya usai berlatih tinju sebelum pekan balapan.

Sayangnya, setelah beristirahat lebih dari dua pekan, pergelangan tangannya masih belum pulih benar. Hadjar pun memutuskan untuk kembali absen.

“Ini adalah cedera pertama saya dalam sepanjang karier. Rasanya aneh hanya duduk di ‘bangku cadangan’. Saya tidak senang dengan itu, tentu saja,” kata Hadjar, dinukil dari Crash, Kamis (3/9/2026).

Posisi Hadjar akan kembali digantikan oleh Liam Lawson yang membela tim Visa CashApp Racing Bulls. Sementara, kursi kosong di tim tersebut lagi-lagi akan diisi oleh Yuki Tsunoda.