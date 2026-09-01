Jelang F1 GP Italia 2026, Ferrari Pamer Livery Spesial untuk Hormati sang Legenda Michael Schumacher

JELANG balapan Formula One (F1) GP Italia 2026, tim Scuderia Ferrari dipastikan akan tampil dengan livery spesial. Tepatnya mobil Ferrari yang digunakan Lewis Hamilton dan Charles Leclerc akan menghadirkan corak khusus untuk menghormati sang legenda hidup, Michael Schumacher.

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Keputusan meluncurkan corak penghormatan ini sekaligus menandai peringatan penting yang sarat makna historis bagi sang juara dunia asal Jerman tersebut. Balapan di Sirkuit Monza, Italia pada akhir pekan ini menjadi tonggak perayaan 30 tahun kemenangan perdana Schumacher bersama Ferrari sejak musim 1996, serta mengenang 20 tahun kemenangan terakhirnya di sirkuit legendaris yang sama pada 2006 silam.

Desain visual mobil SF-26 yang akan dikendarai oleh para pembalapnya terinspirasi langsung dari mobil penantang F1 era 1996, yakni model ikonik F310. Nuansa klasik bercampur modern tersebut langsung memikat perhatian para penggemar balap di seluruh penjuru dunia.

1. Desain Ikonik

Berdasarkan laporan dari tim pabrikan Maranello tersebut, tampilan visual mobil Ferrari kali ini didominasi oleh warna merah yang lebih pekat serta sentuhan velg roda berwarna emas yang memberikan kesan klasik yang elegan. Tidak ketinggalan, nomor balap retro turut disematkan untuk memperkuat nostalgia era kejayaan masa lalu.

Tim Ferrari pakai livery spesial di F1 GP Italia 2026. (Foto: Instagram/scuderiaferrari)

Salah satu elemen paling emosional pada corak baru ini adalah kehadiran detail tujuh buah bintang, replika dari simbol yang dulu selalu menghiasi desain helm Schumacher. Tujuh bintang tersebut merepresentasikan total gelar juara dunia yang diraih sang maestro, termasuk lima titel beruntun yang direbutnya bersama Ferrari antara tahun 2000 hingga 2004.

Tidak hanya berhenti pada corak mobil, penghormatan ini juga merambah ke perlengkapan balap para pengemudinya. Duet pembalap andalan Ferrari dipastikan akan mengenakan baju balap khusus bernuansa merah dominan yang juga dihiasi oleh tujuh bintang khas Schumacher sepanjang akhir pekan Monza.