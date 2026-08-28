Fernando Alonso Ungkap Rival Terberatnya, Bukan Schumacher atau Hamilton!

JAKARTA - Pembalap F1, Fernando Alonso, mengungkap pembalap yang menjadi rival terberatnya. Nama yang dimaksud bukanlah Lewis Hamilton atau Michael Schumacher.

Pembalap asal Spanyol ini memulai karier balap F1-nya pada tahun 2000 bersama Minardi. Kini 26 tahun kemudian, ia masih berkompetisi F1 dengan membalap untuk Aston Martin.

1. Rival di F1

Melansir sportbible, Jumat (28/8/2026), ada penggemar yang berpendapat pembalap berusia 45 tahun ini termasuk salah satu pembalap terhebat yang pernah berkompetisi di olahraga ini. Ia memiliki prestasi yang mendukung anggapan tersebut dengan torehan dua gelar Juara Dunia.

Namun, mungkin musim terbaiknya adalah saat ia berhasil membawa mobil Ferrari yang kurang kompetitif untuk bersaing memperebutkan gelar juara pembalap tahun 2012 melawan Sebastian Vettel dengan mobil Red Bull-nya. Ia kalah tipis dengan selisih hanya tiga poin setelah Grand Prix terakhir musim itu yang tak terlupakan di Brasil.

Vettel bukan satu-satunya rival yang berkesan bagi Alonso sepanjang kariernya, karena ia juga terlibat pertarungan sengit dengan Michael Schumacher dan Lewis Hamilton pada 2000-an.

Pembalap Spanyol ini berhasil mengungguli pembalap Jerman tersebut pada tahun 2005 dan 2006 saat ia meraih dua gelar juara pembalap, sekaligus mencegah Schumacher menambah koleksi rekor tujuh gelar juara F1-nya.

Lewis Hamilton di F1 2007. Formula One

Hamilton memiliki rivalitas yang tak terlupakan dengan Alonso pada tahun 2007 saat keduanya berada di tim McLaren. Saat itu tim memilih untuk mendukung talenta muda asal Inggris tersebut, sebuah keputusan yang terbukti tepat karena Hamilton kemudian memenangkan gelar juara tahun 2008.

Pembalap asal Inggris itu kemudian berhasil menyamai rekor tujuh gelar juara F1 milik Schumacher, menjadikan keduanya sebagai dua pembalap paling sukses dalam sejarah olahraga ini.