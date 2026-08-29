Lando Norris Resmi Perpanjang Kontrak di McLaren hingga 2030

JAKARTA - Lando Norris resmi menandatangani kontrak baru dengan McLaren. Dengan kontrak baru itu, ia akan bersama McLaren hingga akhir musim 2030.

1. Lando Norris Perpanjang Kontrak

Norris mendapat dukungan dari McLaren sepanjang karier juniornya. Ia juga telah menjadi sosok andalan tim sejak debut F1 pada 2019.

Kontrak barunya disepakati menyusul kemenangan berturut-turut di Hungaria dan Zandvoort. Dengan kontrak baru ini, ia dan juara dunia empat kali Max Verstappen sama-sama bisa berstatus bebas transfer saat bursa pembalap untuk musim 2031.

"McLaren adalah rumah saya, dan saya sangat senang menandatangani kontrak baru untuk tetap bersama tim ini setidaknya hingga tahun 2030," ujar Norris, melansir laman Crash, Sabtu (29/8/2026).

Pembalap McLaren Lando Norris (Instagram/@lando)

"Saat saya memulai perjalanan ini sembilan tahun lalu, saya memiliki tujuan yang jelas: membawa McLaren kembali ke barisan depan dan memenangkan kejuaraan," ucapnya.

Ia mengatakan, dirinya dan McLaren telah mencapai tujuan itu. Meski begitu, dirinya dan McLaren sama-sama ingin terus menang.

"Kami telah mencapai tujuan tersebut, namun kami menginginkan lebih; ​​kami ingin terus menang, dan sebagai sebuah tim, kami tahu bahwa kami mampu mewujudkannya. Saya tidak sabar untuk kembali mengemudikan mobil di Monza dan sangat antusias menyambut masa depan kami, baik untuk sisa musim ini maupun tahun-tahun mendatang," tuturnya.

McLaren telah mengonfirmasi kontrak baru ini mencakup opsi untuk memperpanjang kerja sama tersebut lebih lanjut.