Pemenang F1 GP Italia 2026 Bakal Dapat Trofi Berbentuk Nyeleneh, Ini Maknanya

PEMENANG F1 GP Italia 2026 bakal mendapat trofi berbentuk aneh. Tapi, makna di baliknya ternyata cukup mendalam.

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1. Digelar 4-6 September

F1 2026 akan memasuki seri ke-13. Balapan bertajuk F1 GP Italia 2026 itu digelar di Sirkuit Autodromo Internazionale Monza, Monza, 4-6 September.

Jelang pekan balapan tersebut, Pirelli selaku sponsor utama seri Italia, merilis trofi yang akan dibawa pulang pemenang. Mereka bekerja sama dengan HangarBicocca Museum of Contemporary Art untuk mendesain trofi, di mana kolaborasi sudah berlangsung selama enam tahun.

2. Mirip Tumpukan Cawan dan Mangkuk

Vedovamazzei yang terdiri dari Stella Scala dan Simeone Crispio, dipercaya untuk mendesain trofi pemenang F1 GP Italia 2026. Tapi, hasilnya cukup aneh karena berbentuk mirip tumpukan cawan dan mangkuk kecil yang diberi nama FRAGILE atau rapuh.

Saking ‘rapuhnya’, muncul kekhawatiran trofi tersebut akan hancur atau mudah terpisah-pisah saat prosesi penyerahan di podium. Ternyata, di balik itu semua ada sebuah filosofi atau makna yang dalam.