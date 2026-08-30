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Istana Harap Target 4 Emas di Asian Games 2026 Tercapai

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |03:06 WIB
Istana Harap Target 4 Emas di Asian Games 2026 Tercapai
Istana Harap Target 4 Emas di Asian Games 2026 Tercapai (Okezone/Felldy Utama)
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JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menaruh harapan besar kepada seluruh para atlet yang akan mengikuti ajang Asian Games 2026 bisa bekerja keras untuk memenuhi seluruh target yang telah ditentukan.

1. Dukung Penuh Atlet 

Prasetyo menyampaikan, pemerintah berkomitmen sejak mulai persiapan telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada para atlet. Hal ini diungkapkannya menanggapi kehadiran para altet nasional dalam ajang lari Merdeka Run 2026. 

"Tadi sempat Pak Menpora juga melapor kepada kami dan alhamdulillah persiapan sangat baik," kata Prasetyo Hadi, Sabtu (29/8/2026).

2. Capai Target

Melihat persiapan yang sudah matang, Mensesneg kembali menyampaikan harapannya agar para atlet bisa mengharumkan nama Indonesia di ajang Asian Games 2026.

"Kita berharap target kita bisa dipenuhi dan kita capai," ujarnya. 

Menpora Erick Thohir. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Menpora Erick Thohir. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Sebelumnya, Menpora Erick Thohir memasang target empat medali emas bagi kontingen Indonesia pada ajang yang digelar di Aichi dan Nagoya, Jepang pada 19 September - 4 Oktober 2026 itu.

"Empat targetnya, ya ada dari bulu tangkis, dari angkat besi, panjat tebing. Mungkin cabang-cabang olahraga lainnya yang potensinya perak siapa tahu kepeleset jadi emas," kata Erick di Kantor Kemenpora, Jakarta, pada Rabu (12/8/2026).

 

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