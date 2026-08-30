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Siap Harumkan Indonesia, Veddriq Leonardo Bidik Medali Emas Asian Games 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |13:32 WIB
Siap Harumkan Indonesia, Veddriq Leonardo Bidik Medali Emas Asian Games 2026
Atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo. (Foto: NOC Indonesia)
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JAKARTA – Atlet panjat tebing peraih medali emas Olimpiade, Veddriq Leonardo, mematok target ambisius pada ajang Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang. Veddriq percaya diri mampu finis podium tertinggi dan meraih medal emas Asian Games untuk Indonesia.

Veddriq mengakui sebagai atlet profesional pasti targetnya adalah dapat terus berprestasi selagi masih mampu. Karena itu, dia akan berjuang habis-habisan dalam Asian Games untuk mengharumkan Indonesia.

“Kalau saya target pribadi ya pasti pengen medali emas di Asian Games, mewakili Indonesia di kategori speed,” ungkap Veddriq dalam acara “Tim Indonesia Day: Menjaga Merah Putih” di Jakarta, dikutip Minggu (30/8/2026).

1. Persiapan Fisik

Sebenarnya, Veddriq belum pernah meraih medali emas Asian Games di nomor perorangan. Perolehan terbaik Veddriq untuk nomor perorangan yaitu medali perunggu pada Asian Games 2022 di Hangzhou, China.

Kendati demikian, atlet asal Pontianak ini pernah meraih emas dan perak Asian Games di nomor speed relay beregu. Prestasi itu masing-masing diraih pada edisi 2018 dan 2022.

Veddriq Leonardo
Veddriq Leonardo

“Selama masih bisa berprestasi dan dengan kondisi yang ideal, saya akan usahakan,” tambahnya.

2. Waspada Ancaman Tuan Rumah

Veddriq mengatakan tak ada latihan khusus dalam persiapan Asian Games 2026 ini. Akan tetapi, dia fokus membangun teknik dan banyak pengulangan agar pemanjatan yang dilakukan bisa lebih halus, rapi, dan konsisten.

 

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