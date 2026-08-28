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Jalani Debut di Asian Games 2026, Teqball Berpeluang Sabet Medali untuk Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |12:54 WIB
Jalani Debut di Asian Games 2026, Teqball Berpeluang Sabet Medali untuk Indonesia!
Teqball percaya diri sumbang medali untuk Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)
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CABANG olahraga teqball akan mencatatkan sejarah dengan menjalani debut di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Meski tergolong olahraga yang relatif baru berkembang di Indonesia, teqball dinilai memiliki potensi memberikan kejutan dan menyumbangkan medali bagi Tim Indonesia pada pesta olahraga terbesar di Asia tersebut.

Optimisme itu disampaikan Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) sekaligus Wakil Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Harry Warganegara, saat melakukan visitasi ke Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) Teqball di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Surabaya, Jawa Timur.

Kunjungan Wakil CdM Harry Warganegara ke Pelatnas Teqball Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)
Kunjungan Wakil CdM Harry Warganegara ke Pelatnas Teqball Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)

Dalam visitasi tersebut, Harry berdialog dengan jajaran pengurus, pelatih, serta para atlet untuk melihat secara langsung kesiapan Timnas Teqball Indonesia menjelang keberangkatan ke Jepang.

1. Perpaduan Sepakbola dan Tenis Meja

Teqball merupakan olahraga yang memadukan keterampilan sepakbola dengan permainan di atas meja melengkung. Permainannya yang cepat dan atraktif membuat teqball semakin berkembang di kancah internasional.

Harry menilai perkembangan teqball di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Terlebih, sejumlah prestasi internasional yang telah ditorehkan para atlet menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan di Asian Games 2026.

“Melihat rekam jejak prestasinya, teqball punya peluang menyumbangkan medali bagi Kontingen Indonesia di Asian Games 2026 nanti,” ujar Harry.

 

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