Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Mantan Pembalap F1 Semprot Lewis Hamilton Gara-Gara Ngamuk di Radio saat F1 GP Belanda 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |15:44 WIB
Mantan Pembalap F1 Semprot Lewis Hamilton Gara-Gara Ngamuk di Radio saat F1 GP Belanda 2026
Mantan Pembalap F1 Semprot Lewis Hamilton Gara-Gara Ngamuk di Radio saat F1 GP Belanda 2026 (Instagram/@lewishamilton)
A
A
A

JAKARTA - Mantan pembalap Formula 1, Ralf Schumacher, menyemport pembalap Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, gara-gara meluapkan kekesalannya melalui radio tim di F1 GP Belanda 2026. Ia menilai, Lewis Hamilton seharusnya bisa lebih menahan diri. 

1. Hamilton Ngamuk di Radio

Kekesalan Lewis Hamilton terhadap Ferrari menjadi salah satu topik yang ramai dibicarkan setelah F1 GP Belanda 2026. Juara dunia tujuh kali itu berulang kali mengungkapkan ketidakpuasannya melalui radio tim saat balapan berlangsung. Ia mempertanyakan strategi yang diterapkan serta waktu yang terbuang saat berada di belakang rekan setimnya, Charles Leclerc.

Sehari setelah balapan, Hamilton menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial atas caranya meluapkan kekesalan. Ia mengakui emosinya sempat tak terkendali di tengah situasi yang memanas. Ia menegaskan kembali komitmennya terhadap Ferrari dan menjelaskan bahwa luapan emosinya di radio tim muncul dari keinginan untuk meraih hasil terbaik bagi tim, bukan karena kurangnya kepercayaan terhadap orang-orang di sekitarnya.

Lewis Hamilton melaju di F1 GP Barcelona-Catalunya 2026 (Foto: Scuderia Ferrari)
Lewis Hamilton melaju di F1 GP Barcelona-Catalunya 2026 (Foto: Scuderia Ferrari)

2. Ralf Schumacher Semprot Hamilton

Melansir gpblog, Jumat (28/8/2026), saat berbicara di podcast Backstage Boxengasse, Schumacher mengatakan ia bisa memahami kekesalan Hamilton sesaat setelah balapan usai, terutama ketika emosi masih meluap-luap. Namun, mantan pembalap F1 itu berpendapat bahwa usia, pengalaman, dan status Hamilton di dunia balap menuntutnya untuk menyikapi situasi tersebut dengan cara berbeda, khususnya terkait kritik terbuka terhadap Ferrari.

"Saya bisa memahami adanya rasa frustrasi. Hal itu wajar dirasakan seorang pembalap, apalagi sesaat setelah balapan ketika emosi masih memuncak. Namun, mengingat usia dan reputasinya, ia bisa saja menyikapinya dengan cara yang sedikit berbeda. Terutama saat harus mengkritik tim di depan publik," tuturnya.

Ia juga berpendapat, saat ini Ferrari lebih berhak mendapatkan kesabaran dari Hamilton—dan bukan sebaliknya. Hal ini mengingat sulitnya musim pertama sang juara dunia tujuh kali itu bersama tim tersebut. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/37/3238534/red_bull_racing_bantah_max_verstappen_mau_perpanjang_kontrak_karena_gajinya_dinaikkan-8YJw_large.jpg
Red Bull Bantah Gaji Max Verstappen Naik Jadi Rp1,4 Triliun Mulai F1 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/37/3238226/max_verstappen-cBdp_large.jpg
Verstappen Perpanjang Kontrak di Red Bull hingga 2030, Gajinya Dikabarkan Tembus USD100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/37/3237958/pembalap_ferarri_charles_leclerc-nAK3_large.jpg
Charles Leclerc Ikuti Langkah Lewis Hamilton Pertanyakan Strategi Ferrari di GP Belanda 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/37/3237900/penyebab_max_verstappen_alami_kecelakaan_parah_di_f1_gp_belanda_2026_sudah_diketahui-01gC_large.jpg
Penyebab Max Verstappen Alami Kecelakaan Parah di F1 GP Belanda 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/22/37/3237739/lando_norris-KGL4_large.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Belanda 2026: Lando Norris Rebut Pole Position Usai Bungkam Duo Pembalap Mercedes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/22/37/3237715/george_russell-7Ygi_large.jpg
Hasil Sprint Race F1 GP Belanda 2026: George Russell Menang, Charles Leclerc Asapi Lando Norris
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement