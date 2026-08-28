Red Bull Bantah Gaji Max Verstappen Naik Jadi Rp1,4 Triliun Mulai F1 2027

RED Bull Racing lewat Kepala Tim Laurent Mekies membantah gosip gaji Max Verstappen naik hingga USD80 juta (setara Rp1,4 triliun) per tahun di kontrak barunya. Ia menegaskan, bukan hal itu yang membuat sang pembalap mau perpanjang kontrak.

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1. Tiba-Tiba Perpanjang Kontrak

Kabar mengejutkan muncul jelang F1 GP Belanda 2026 pekan lalu. Verstappen, yang berulang kali mengancam akan pensiun, tiba-tiba justru diumumkan perpanjang kontrak dengan Red Bull.

Tidak main-main, Verstappen akan menetap di Red Bull Racing hingga setidaknya F1 2030. Padahal, ia masih punya kontrak yang berlaku sampai F1 2028.

Muncul kabar Red Bull mengiming-imingi gaji selangit untuk memagari Verstappen dari godaan tim lain. Nominalnya tidak main-main, yakni menembus USD80 juta per tahun.

Angka itu akan menjadikan Verstappen pembalap dengan gaji tertinggi di F1 untuk beberapa tahun ke depan. Saat ini, juara dunia empat kali itu sudah mendapat bayaran paling besar di ajang balap jet darat.