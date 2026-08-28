Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Red Bull Bantah Gaji Max Verstappen Naik Jadi Rp1,4 Triliun Mulai F1 2027

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |00:15 WIB
Red Bull Bantah Gaji Max Verstappen Naik Jadi Rp1,4 Triliun Mulai F1 2027
Red Bull Racing bantah Max Verstappen mau perpanjang kontrak karena gajinya dinaikkan jadi Rp1,4 triliun (Foto: Instagram/@maxverstappen1)
A
A
A

RED Bull Racing lewat Kepala Tim Laurent Mekies membantah gosip gaji Max Verstappen naik hingga USD80 juta (setara Rp1,4 triliun) per tahun di kontrak barunya. Ia menegaskan, bukan hal itu yang membuat sang pembalap mau perpanjang kontrak.

Saksikan F1 2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Tiba-Tiba Perpanjang Kontrak

Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)

Kabar mengejutkan muncul jelang F1 GP Belanda 2026 pekan lalu. Verstappen, yang berulang kali mengancam akan pensiun, tiba-tiba justru diumumkan perpanjang kontrak dengan Red Bull.

Tidak main-main, Verstappen akan menetap di Red Bull Racing hingga setidaknya F1 2030. Padahal, ia masih punya kontrak yang berlaku sampai F1 2028.

Muncul kabar Red Bull mengiming-imingi gaji selangit untuk memagari Verstappen dari godaan tim lain. Nominalnya tidak main-main, yakni menembus USD80 juta per tahun.

Angka itu akan menjadikan Verstappen pembalap dengan gaji tertinggi di F1 untuk beberapa tahun ke depan. Saat ini, juara dunia empat kali itu sudah mendapat bayaran paling besar di ajang balap jet darat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/37/3238226/max_verstappen-cBdp_large.jpg
Verstappen Perpanjang Kontrak di Red Bull hingga 2030, Gajinya Dikabarkan Tembus USD100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/37/3237958/pembalap_ferarri_charles_leclerc-nAK3_large.jpg
Charles Leclerc Ikuti Langkah Lewis Hamilton Pertanyakan Strategi Ferrari di GP Belanda 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/37/3237900/penyebab_max_verstappen_alami_kecelakaan_parah_di_f1_gp_belanda_2026_sudah_diketahui-01gC_large.jpg
Penyebab Max Verstappen Alami Kecelakaan Parah di F1 GP Belanda 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/22/37/3237739/lando_norris-KGL4_large.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Belanda 2026: Lando Norris Rebut Pole Position Usai Bungkam Duo Pembalap Mercedes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/22/37/3237715/george_russell-7Ygi_large.jpg
Hasil Sprint Race F1 GP Belanda 2026: George Russell Menang, Charles Leclerc Asapi Lando Norris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/22/37/3237671/george_russell-WTkB_large.jpg
Hasil Kualifikasi Sprint Race F1 GP Belanda 2026: George Russell Rebut Pole Position!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement