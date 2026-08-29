Marc Marquez Ungkap Nasihatnya yang Bikin Isack Hadjar Absen di F1 GP Belanda 2026

Marc Marquez memberi nasihat penting kepada Isack Hadjar hingga akhirnya absen di F1 GP Belanda 2026 (Foto: X/@ducaticorse)

MARC Marquez mengakui diminta saran oleh Isack Hadjar jelang balapan F1 GP Belanda 2026 pekan lalu. Usai berbicara, pembalap tim Red Bull Racing itu memutuskan untuk absen.

Hadjar disebut mengalami cedera di pergelangan tangannya usai berlatih tinju dalam persiapan menuju F1 GP Belanda 2026. Sempat bimbang, pembalap asal Prancis itu lalu berbincang dengan Marquez.

Setelah berbicara langsung, Hadjar memutuskan absen dari balapan di Sirkuit Zandvoort pekan lalu. Posisinya lalu digantikan oleh Liam Lawson sebagai tandem Max Verstappen.

1. Dihubungi

Marquez mengakui dihubungi oleh Hadjar tak lama setelah sang pembalap cedera. Ia lalu menyampaikan nasihat dan pandangan soal apakah harus absen satu balapan atau tidak.

“Hadjar menghubungi saya. Tentu saja, saya bukan dokter, tapi hanya untuk sebuah saran karena terkadang bagi pembalap, akan terasa sulit karena Anda merasa Anda bisa,” kata Marquez, dikutip dari Crash, Sabtu (29/8/2026).

“Tapi, sulit untuk menerima fakta, ‘Oke, saya akan absen di balapan ini dan akan bersiap lebih baik untuk balapan selanjutnya.’ Itulah yang saya katakan kepadanya,” imbuh pria asal Spanyol itu.