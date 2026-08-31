Marco Bezzecchi Rasakan Keanehan saat Berduel dengan Marc Marquez dalam Kecepatan Tinggi di MotoGP Aragon 2026

Marco Bezzecchi merasa ada yang aneh saat berduel dengan Marc Marquez dalam kecepatan tinggi (Foto: Facebook/MotoGP)

ALCANIZ – Marco Bezzecchi merasa ada yang aneh saat berduel dengan Marc Marquez dalam kecepatan tinggi di MotoGP Aragon 2026. Untungnya, mereka berdua tidak mengalami kecelakaan fatal.

Seri ke-13 MotoGP 2026 di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol, Minggu 30 Agustus malam WIB, itu diwarnai duel seru di putaran keenam. Marquez dan Bezzecchi melaju berdampingan di trek lurus.

Marc Marquez vs Marco Bezzecchi di MotoGP Aragon 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Keduanya sama-sama berusaha memasuki tikungan terakhir di depan yang lain. Marquez, yang melesat dari posisi dua, tak mau kalah dengan Bezzecchi dan berusaha mengambil alih pimpinan lomba.

1. Saling Sedot

Saat keduanya melaju bersisian, terlihat motor mereka sempat saling sedot. Bezzecchi merasakan ada yang aneh dengan kuda besi Aprilia RS-GP tunggangannya.

“Ketika kami melaju berdekatan di trek lurus, udara seperti berperilaku aneh. Saya ingin menjauh dari Marquez tetapi terkadang kami berdua malah semakin dekat,” kata Bezzecchi, dikutip dari Crash, Senin (31/8/2026).

“Lalu, saya juga terlalu ke kiri (trek), jadi saya coba untuk mengerem lebih cepat, dan di momen itu, Pedro (Acosta) datang dari sisi kanan dengan laju yang bagus,” sambung pria berpaspor Italia tersebut.