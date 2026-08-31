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Motornya Saling Sedot dengan Marco Bezzecchi dalam Kecepatan Tinggi, Marc Marquez: Pertunjukan Bagus di MotoGP Aragon 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |12:12 WIB
Motornya Saling Sedot dengan Marco Bezzecchi dalam Kecepatan Tinggi, Marc Marquez: Pertunjukan Bagus di MotoGP Aragon 2026
Marc Marquez sempat khawatir saat berduel dalam kecepatan tinggi dengan Marco Bezzecchi pada putaran enam MotoGP Aragon 2026 (Foto: MotoGP)
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ALCANIZ – Marc Marquez memang sempat khawatir saat berduel dalam kecepatan tinggi dengan Marco Bezzecchi pada putaran enam MotoGP Aragon 2026. Tapi, ia yakin itu jadi pertunjukan bagus buat para penonton.

Seri ke-13 MotoGP 2026 di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol, Minggu 30 Agustus malam WIB, itu diwarnai duel seru di putaran keenam. Marquez dan Bezzecchi melaju berdampingan di trek lurus.

Marc Marquez vs Marco Bezzecchi di MotoGP Aragon 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Marc Marquez vs Marco Bezzecchi di MotoGP Aragon 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Keduanya sama-sama berusaha memasuki tikungan terakhir di depan yang lain. Marquez, yang melesat dari posisi dua, tak mau kalah dengan Bezzecchi dan berusaha mengambil alih pimpinan lomba.

1. Momen Menakutkan

Saat keduanya melaju bersisian, terlihat motor mereka sempat saling sedot. Momen itu disebut Marquez sebagai duel yang menarik sekaligus menakutkan.

“Itu adalah momen yang luar biasa. Momen yang menakutkan,” kata Marquez usai balapan, dinukil dari Crash, Senin (31/8/2026).

“Karena, dengan semua (perangkat) aerodinamika, di kecepatan 300 km/jam, motor kami seperti tersedot ke arah masing-masing dari kami,” sambung pria berusia 33 tahun tersebut.

 

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