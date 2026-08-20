Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP 2026: Api Semangatnya Meredup, Marc Marquez Bukan Lagi yang Dulu

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |00:12 WIB
MotoGP 2026: Api Semangatnya Meredup, Marc Marquez Bukan Lagi yang Dulu
Pengamat melihat api semangat Marc Marquez meredup di MotoGP 2026 (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, melihat api dalam diri Marc Marquez sedikit meredup di musim ini. Ia bukan lagi sosok yang sama, setidaknya dibandingkan pada MotoGP 2025.

Musim lalu, Marquez sukses jadi juara dunia. Tidak sekadar kampiun, rider Ducati Lenovo itu cukup mendominasi dengan 11 kemenangan dan 15 kali podium dalam 18 dari 22 balapan yang diikuti.

1. Kepayahan

Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

Tapi, di MotoGP 2026, Marquez seperti kepayahan. Ia hanya mengoleksi tiga kemenangan dan tiga podium dalam 10 balapan dari 12 seri yang telah digelar musim ini.

Pernat curiga api semangat dalam diri Marquez sudah padam. Ia tidak lagi sosok yang sama seperti saat juara dunia MotoGP 2025, tak perlu jauh-jauh membandingkan ke belakang.

“Motor Ducati yang benar-benar optimal adalah versi 2024. Lalu, di 2025, pembaruannya tidak seefektif yang dikira, dan Marquez mengendarai motor itu melebihi potensinya,” kata Pernat, dinukil dari Motosan, Kamis (20/8/2026).

“Dia memberikan setidaknya 30% performa (tambahan). Dia sangat termotivasi, setelah semua perjuangannya selama ini, hingga menutupi apa yang sebetulnya tidak bekerja dengan baik,” sambung pria asal Italia tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/38/3236859/carlo_pernat_yakin_betul_marc_marquez_akan_jadi_juara_dunia_di_motogp_2026-EXqI_large.jpg
Carlo Pernat Yakin Betul Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2026: Dia Lebih Baik dari Marco Bezzecchi dan Jorge Martin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/38/3236786/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez_calon_kuat_juara_motogp_2026_marcmarquez93-YRNK_large.jpg
Prediksi Juara MotoGP 2026: Jorge Martin, Marc Marquez atau Nama Lain?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/38/3236773/marc_marquez_dan_valentino_rossi-8Mgf_large.jpg
Ahli Suspensi Ungkap Marc Marquez Pahami Motornya Dibandingkan Siapapun dan Motor Berbicara ke Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/38/3236676/pembalap_penunggang_motor_ducati_wajib_juara_dunia_motogp_2026-Jhfz_large.jpg
Ducati Harus Juara Dunia MotoGP 2026, Michele Pirro Pilih Marc Marquez ketimbang Fabio Di Giannantonio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/38/3236673/luca_marini_berharap_jadwal_motogp_ke_depannya_lebih_padat-Fywh_large.jpg
Luca Marini Ingin Jadwal MotoGP Lebih Padat, Ini Maksudnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/38/3236672/marc_marquez_mengaku_sulit_mencari_solusi_untuk_berdamai_dengan_valentino_rossi-CbfI_large.jpg
Marc Marquez soal Berdamai dengan Valentino Rossi: Sulit Cari Solusi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement