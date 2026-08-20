Target Timnas Voli Putri Indonesia di AVC Continental 2026: Tembus 6 Besar!

TIM Nasional (Timnas) voli putri Indonesia ditargetkan finis enam besar di klasemen akhir AVC Continental for Womens 2026 di China. Ajang tersebut berlangsung pada 21-30 Agustus 2026.

Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI), Imam Sudjarwo, menyadari perjuangan Indonesia tidak akan mudah untuk mencapai target tersebut. Pasalnya, sejumlah tim tangguh akan menjadi lawan yang harus dihadapi.

Timnas Voli Putri Indonesia siap tempur di AVC Continental 2026. (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)

1. Hadapi Lawan Sulit

Timnas voli putri Indonesia tergabung di pool B AVC Continental for Womens 2026. Mereka akan berhadapan dengan Kazakhstan, Thailand, dan Australia.

"Target kita masuk enam besar. Lawan kuat, mudah-mudahan target bisa dicapai dan bisa lebih bagus lagi," kata Imam dalam keterangan resmi PBVSI yang diterima Okezone, Kamis (19/8/2026).

Timnas Voli Putri Indonesia akan memanfaatkan momentum hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia sebagai motivasi. Dengan begitu, peluang mencapai target terbuka lebar.

2. Bobot Besar AVC Continental 2026

AVC Continental 2026 juga memiliki nilai strategis karena menyediakan bobot 40 poin. Hal itu lebih besar dibandingkan AVC Womens Cup yang memberikan 30 poin.