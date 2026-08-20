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Indonesia Pro-Am 2026: Tiga Pegolf Tanah Air Tembus Putaran Final

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |21:49 WIB
Indonesia Pro-Am 2026: Tiga Pegolf Tanah Air Tembus Putaran Final
Tiga pegolf tembus putaran final Indonesia Pro-Am. (Foto: Indonesia Pro-Am)
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BOGOR – Tiga pegolf Indonesia berhasil menembus putaran final nomor individual turnamen The Indonesia Pro-Am presented by Combiphar & Nomura 2026. Tiga pegolf itu, yakni Kevin Caesario Akbar, Amadeus Christian Sutanto, dan Peter Gunawan.

Mereka berhasil melewati batas cut. Hal tersebut dengan menyelesaikan putaran kedua turnamen yang bergulir di Gunung Geulis Country Club, Bogor, Kamis (20/8/2026).

1. Sukses Tembus Putaran Final

Untuk hari ini, putaran kedua berlangsung di dua lapangan yaitu West Course dan East Course. Batas cut nomor individual ditetapkan pada skor total 139 atau tiga di bawah par dan Kevin menjadi wakil Indonesia dengan  berada di peringkat keempat dengan catatan 10 di bawah par.

Catatan tersebut membuat Kevi berada dalam persaingan perebutan gelar termasuk peluang meraih gelar keduanya di ajang ini. Dua pegolf Indonesia lainnya yang lolos ialah Amadeus Christian Sutanto dan Peter Gunawan.

Amadeus mencatatkan skor total 136 atau 6 di bawah par, sedangkan Peter tepat berada di batas cut dengan 3 di bawah par. Selain itu, kejutan juga muncul di persaingan nomor individual karena pegolf Tiongkok Andy Xu catatan skor terbaik dengan membukukan 64 pukulan atau 7 di bawah par.

Tiga pegolf tembus putaran final Indonesia Pro-Am
Tiga pegolf tembus putaran final Indonesia Pro-Am

Alhasil, dia memuncaki  klasemen dengan total 130 pukulan atau 12 di bawah par.  Xu mengakui kondisi lapangan bukan perkara mudah.

"Saya bermain di West Course hari ini. Kondisinya memang tidak mudah. Tentu saja ada banyak kesempatan untuk birdie, tetapi greennya cukup sulit. Saya melakukan dua atau tiga putt hari ini," kata Xu dalam keterangannya, dikutip Kamis (20/8/2026).

"Tapi saya tetap menjaga, memasukkan banyak putt, dan mendapatkan speed yang tepat. Hal utama adalah jangan terlalu agresif dan tetap menjaga kecepatan. Itu sangat membantu saya hari ini," tambahnya

 

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Topik Artikel :
Pegolf Golf Sport Lain
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