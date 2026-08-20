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Hasil BWF World Championships 2026: Beda Nasib Jonatan Christie dan Amri/Nita di Babak 16 Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |19:41 WIB
Hasil BWF World Championships 2026: Beda Nasib Jonatan Christie dan Amri/Nita di Babak 16 Besar
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
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NEW DELHI – Perjuangan wakil Indonesia di ajang BWF World Championships 2026 menyisakan cerita berbeda di babak 16 besar yang dihelat di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, pada Kamis (20/8/2026) malam WIB. Ganda campuran, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah sukses melanjutkan langkah gemilangnya, sementara tunggal putra andalan Indonesia, Jonatan Christie, harus rela menghentikan perjalanannya lebih cepat.

Dua pertandingan krusial tersebut memperlihatkan dinamika mental dan perjuangan keras para atlet Indonesia di panggung dunia. Berikut adalah rangkuman perjalanan lengkap dari hasil pertandingan kedua wakil Tanah Air di babak perenam belas besar tersebut.

1. Kemenangan Penting Amri/Nita

Ganda campuran Indonesia itu berhasil menghentikan perlawanan wakil Taiwan, Ye Hong Wei/Nicole Gonzales Chan. Amri/Nita langsung tampil ganas sejak awal gim pertama.

Mereka berhasil menutup gim pembuka dengan kemenangan telak 21-5. Pada gim kedua, Amri/Nita sempat unggul jauh hingga jeda interval.

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (Foto: PBSI)
Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (Foto: PBSI)

Namun setelah itu, mereka mendapatkan perlawanan serius dari Ye/Nicole. Kendati demikian, Amri/Nita akhirnya berhasil memastikan kemenangan dengan skor 21-18.

Hasil positif ini mengantar Amri/Nita ke babak perempatfinal BWF World Championships 2026. Di babak tersebut, keduanya akan bersua dengan unggulan asal Taiwan, Yang Po Hsuan/Hu Ling Fang.

 

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