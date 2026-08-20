Bidik Medali dan Petakan Kekuatan Lawan, Perbakin Klungkung Kirim 9 Atlet ke Kejurnas Menembak di Jakarta

JAKARTA – Komitmen nyata dalam menggenjot prestasi olahraga menembak kembali ditunjukkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Klungkung bersama Pengkab Perbakin Klungkung. Langkah strategis ini diwujudkan dengan mengirimkan kontingen terbaiknya ke ibu kota.

Sebanyak 9 atlet andalan beserta 1 orang pelatih resmi diberangkatkan untuk berpartisipasi dalam ajang bergengsi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) menembak antar-Pengprov se-Indonesia yang diselenggarakan di kawasan Senayan, Jakarta.

Keikutsertaan dalam kejuaraan tingkat nasional ini tidak hanya sekadar membawa nama baik Provinsi Bali, tetapi juga menjadi tahapan penting dalam rangkaian pembinaan jangka panjang guna menguji mental bertanding para atlet.

Dukungan penuh secara moral maupun fasilitas, termasuk akomodasi, diberikan langsung oleh Ketua KONI Klungkung, Anak Agung Gede Anom demi memastikan persiapan kontingen berjalan optimal tanpa kendala berarti di lapangan.

1. Persiapan Intensif

Persiapan matang telah ditempuh oleh para atlet setelah sebelumnya hanya memiliki waktu istirahat singkat usai gelaran ajang tingkat regional sebelumnya.

Perbakin Klungkung Kirim 9 Atlet ke Kejurnas Menembak di Jakarta

“Kami memberangkatkan 9 atlet dan 1 pelatih. Setelah Porprov sebelumnya, atlet hanya beristirahat sekitar dua minggu sebelum kembali menjalani latihan rutin. Persiapan ini bukan hanya untuk Kejurnas, tetapi juga bagian dari program pembinaan jangka panjang,” ujar I Wayan Pujana selaku Ketua Pengkab Perbakin Klungkung dalam keterangan resminya, Kamis (20/8/2026).

Dalam ajang tingkat nasional tersebut, kontingen Klungkung dijadwalkan turun di sejumlah nomor pertandingan, di antaranya Air Rifle Match 10 meter serta Air Pistol putra dan putri.

Harapan besar disematkan pada nomor Air Pistol putri 10 meter dan 25 meter (pistol api) yang sebelumnya pernah mendulang medali emas bagi kontingen daerah.