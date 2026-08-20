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5 Pembalap dengan Gaji Tertinggi di MotoGP 2026, Nomor 1 Marc Marquez?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |04:43 WIB
5 Pembalap dengan Gaji Tertinggi di MotoGP 2026, Nomor 1 Marc Marquez?
Berikut lima pembalap dengan gaji tertinggi di MotoGP 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
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BERIKUT lima pembalap dengan gaji tertinggi di MotoGP 2026. Apakah Marc Marquez yang teratas dalam daftar?

Sebagian besar pembalap sudah mengamankan kursinya untuk MotoGP 2027. Ada cukup banyak perpindahan terjadi, utamanya di tim-tim pabrikan.

Selain motor yang kencang, gaji juga jadi pertimbangan pembalap dalam menentukan kepindahannya. Lantas, siapa saja rider yang punya gaji selangit di MotoGP 2026?

5 Pembalap dengan Gaji Tertinggi di MotoGP 2026

1. Marc Marquez

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Pembalap satu ini menandatangani kontrak baru bersama Ducati dengan durasi dua tahun. Gaji Marquez diprediksi akan naik dalam kerja sama terbarunya itu.

Sebelum kontrak baru, pria asal Spanyol ini juga sudah mengalami kenaikan gaji. Menurut Salary Leaks, Marquez memperoleh bayaran hingga USD17,5 juta (setara Rp312,1 miliar) per tahun!

2. Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Pembalap satu ini sempat menyandang status rider dengan gaji tertinggi di MotoGP. Tapi, kenaikan bayaran yang dialami Marquez, membuat Quartararo harus puas turun ke tangga kedua.

Pria berkebangsaan Prancis ini mendapat gaji pokok USD14 juta (setara Rp249,7 miliar) per tahun sesuai kontrak yang berlaku di Yamaha pada 2025-2026. Musim depan, Quartararo akan berkostum Honda.

3. Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Status sebagai anak emas dan juara dunia dua kali tidak membuat pembalap ini mendapat bayaran selangit. Betapa tidak, gaji Bagnaia bahkan kalah dari Quartararo!

Pria berpaspor Italia ini mendapat gaji USD7 juta (setara Rp124,8 miliar) per tahun dengan kontrak hingga 2026. Musim depan, Bagnaia pindah ke Aprilia Racing dengan bayaran yang kabarnya lebih rendah.

 

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