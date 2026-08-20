Pemulihan Lancar, Aleix Espargaro Siap Berjuang buat Honda demi MotoGP 2027

Aleix Espargaro memberi kabar baik buat tim Honda HRC (Foto: X/@AleixEspargaro)

ALEIX Espargaro memberi kabar baik buat tim Honda HRC. Pemulihannya berjalan lancar sehingga siap untuk kembali bertugas mengembangkan motor untuk MotoGP 2027.

Sekadar informasi, Espargaro mengalami kecelakaan cukup parah dalam tes tertutup yang digelar HRC di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, April 2026. Ia menderita patah di empat bagian tulang belakang.

1. Pasang Pelat dan Sekrup

Alhasil, Espargaro mesti menjalani operasi bedah. Dokter menanam pelat serta sekrup untuk menstabilkan patahan di tulang belakangnya. Empat bulan penuh siksaan harus dijalani.

Kini, Espargaro mengabarkan pemulihannya berjalan lancar. Pelat serta sekrup yang dipasang di tubuhnya baru saja dilepaskan. Karena itu, ia siap kembali menjalankan tugasnya.

“Operasi bedah yang cepat untuk melepas pelat dan sekrup yang mereka pasang di tubuh saya empat bulan lalu. Pemulihan yang memecahkan rekor,” kata Espargaro, dikutip dari Crash, Kamis (20/8/2026).

“Hitung mundur dimulai untuk kembali ke (motor) Honda pada September (2026)! Saya tidak sabar untuk memutar gas lagi,” tutup pria berpaspor Spanyol itu.