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Pedro Acosta Bersyukur Digaet Ducati meski Belum Pernah Menang Balapan MotoGP

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |03:29 WIB
Pedro Acosta Bersyukur Digaet Ducati meski Belum Pernah Menang Balapan MotoGP
Pedro Acosta merasa bersyukur digaet tim pabrikan Ducati Lenovo untuk MotoGP 2027 dan 2028 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
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PEDRO Acosta merasa bersyukur digaet tim pabrikan Ducati Lenovo untuk MotoGP 2027 dan 2028. Apalagi, skuad balap asal Borgo Panigale, Italia, itu tidak masalah dengan catatan buruknya yakni belum pernah menang di kelas MotoGP sejak promosi pada 2024.

Ducati memilih membajak Acosta dari Red Bull KTM. Pria asal Spanyol itu sebetulnya sudah masuk dalam radar mereka sejak 2025 tapi baru punya kesempatan menggaetnya musim depan.

1. Belum Pernah Menang

Marc Marquez vs Pedro Acosta di MotoGP Thailand 2026 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
Marc Marquez vs Pedro Acosta di MotoGP Thailand 2026 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Acosta kerap dianggap sebagai bintang masa depan di MotoGP. Rekam jejaknya di kelas Moto3 dan Moto2 cukup mentereng dengan jadi juara dunia di masing-masing kategori.

Tapi, sejak promosi ke MotoGP pada 2024, Acosta belum pernah meraih kemenangan. Ia baru sekadar naik podium 13 kali meski telah membalap sebanyak 53 seri.

Karena itu, Acosta bersyukur Ducati tetap percaya kepadanya. Tim berkelir merah tersebut yakin betul akan potensi pembalap berjuluk El Tiburon de Mazarron.

“Saya sangat bersyukur Ducati menginginkan saya sebagai bagian dari proyeknya, meski belum pernah menang di MotoGP,” aku Acosta, dikutip dari Motosan, Kamis (20/8/2026).

 

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