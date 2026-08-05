Pedro Acosta Gabung Ducati, Casey Stoner: Dia Bakal Jadi Ancaman di MotoGP 2027!

LEGENDA MotoGP asal Australia, Casey Stoner, memberikan pandangan tajam mengenai dinamika bursa transfer pembalap menjelang musim 2027. Juara dunia dua kali itu memprediksi Pedro Acosta akan menjelma sebagai kekuatan yang sangat menakutkan bersama pabrikan Ducati.

Stoner menilai keputusan Ducati menduetkan Acosta dengan Marc Marquez merupakan langkah yang tidak terbantahkan secara kualitas. Keduanya dinilai memiliki bakat luar biasa untuk mendominasi lintasan balap dalam era baru MotoGP.

Kendati demikian, mantan pembalap andalan pabrikan Borgo Panigale tersebut memberikan catatan khusus bagi Acosta. Menurutnya, rider muda berbakat itu masih perlu mengasah aspek kesabaran jika ingin merengkuh gelar juara dunia kelas primer.

1. Prospek di Ducati

Stoner mengamati Acosta terkadang terlalu bernafsu melibas pembalap tertentu di depannya tanpa memperhitungkan strategi jangka panjang. Padahal, konsistensi dalam mengumpulkan poin dan menerima kenyataan saat harus finis di posisi aman adalah kunci utama meraih titel juara.

Stoner juga penasaran melihat bagaimana performa Acosta ketika menunggangi motor Desmosedici yang terbukti superior. Selama ini, potensi sang rider dinilai sedikit tertahan karena harus berjuang di atas kuda besi KTM yang tingkat kompetitifnya masih naik turun.

Pedro Acosta. (Foto: Instagram/37pedroacosta)

“Pedro, kita sudah melihat bakatnya. Menurut saya, saya ingin melihat sedikit lebih banyak kesabaran, karena saya merasa ada beberapa pembalap di grid yang tidak ingin dia lihat di depan, jadi dia akan melakukan apa saja untuk berada di depan mereka,” ungkap Stoner, melansir dari Crash, Rabu (5/8/2026).

“Dan jika Anda ingin memenangkan kejuaraan, ini tidak akan berhasil. Anda benar-benar perlu tahu bahwa terkadang Anda tidak akan menang, dan Anda perlu menerimanya,” tambahnya.

“Jadi, saya pikir Pedro terkadang mungkin bisa sedikit lebih sabar, maka kita bisa melihat bakatnya lebih banyak lagi, dan ketika saatnya tiba, dia pasti akan menjadi ancaman besar, terutama dengan motor yang sudah terbukti kemampuannya,” lanjut Stoner.