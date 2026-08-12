Bakal Gabung Ducati, Pedro Acosta Masih Ingin Menangi Balapan MotoGP Pertama Bareng KTM

PEDRO Acosta sudah resmi bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo pada MotoGP 2027. Tapi, bukan berarti sang pembalap tak lagi berkomitmen dengan Red Bull KTM di sisa MotoGP 2026.

Acosta jadi salah satu dari empat pembalap yang belum pernah memenangi balapan di grid MotoGP 2026. Padahal, rider-rider seangkatannya, bahkan yang lebih muda, sudah pernah naik podium teratas.

1. Rival

Pedro Acosta resmi bergabung dengan Ducati Lenovo (Foto: Ducati Corse)

Ai Ogura misalnya, pernah memenangi MotoGP Belanda 2026. Lalu, Raul Fernandez sudah mengoleksi dua kemenangan dan yang terbaru di MotoGP Inggris 2026.

Fermin Aldeguer, yang sering dianggap rival berat Acosta, bahkan sudah menjadi pemenang di musim debutnya. Rider asal Spanyol itu berjaya di MotoGP Mandalika 2025.

2. Baru Naik Podium

Sementara, Acosta maksimal baru 13 kali podium dari 52 start balapan di MotoGP sejak naik kelas pada 2024. Capaian itu sungguh tidak baik bagi pembalap yang digadang-gadang sebagai calon juara dunia.

Maka dari itu, Acosta masih berambisi untuk memenangi balapan di MotoGP 2026. Apalagi, ia memiliki kontrak bersama KTM hingga akhir musim ini.