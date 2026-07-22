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Diikuti 128 Atlet, Kejuaraan Labewa Open Cue Sport Nusantara 2026 Chapter 1 2026 Resmi Digelar di Solo

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |21:45 WIB
Diikuti 128 Atlet, Kejuaraan Labewa Open Cue Sport Nusantara 2026 Chapter 1 2026 Resmi Digelar di Solo
PB POBSI resmi menggelar kejuaraan bertajuk Labewa Open Cue Sport Nusantara 2026 Chapter 1 di Surakarta (Foto: IMG/Dyah Shinta)
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SOLO - PB POBSI resmi menggelar kejuaraan bertajuk Labewa Open Cue Sport Nusantara 2026 Chapter 1 di Surakarta atau Solo, Jawa Tengah. Turnamen skala nasional itu digelar di SBC by Labewa Cue Sport Solo, 20-24 Juli 2026.

Kejuaraan biliar bergengsi ini diikuti oleh 128 atlet yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Tak hanya diramaikan oleh pebiliar tanah air, ajang ini juga menarik minat peserta mancanegara, salah satunya atlet asal Filipina.

1. Awal dari Rangkaian Panjang

Labewa Open Cue Sport Nusantara 2026 Chapter 1 digelar di Solo (Foto: IMG/Dyah Shinta)
Labewa Open Cue Sport Nusantara 2026 Chapter 1 digelar di Solo (Foto: IMG/Dyah Shinta)

Sekjen PB POBSI, Achmad Fadil Nasution menjelaskan, gelaran di Solo ini merupakan awal dari rangkaian kompetisi panjang yang direncanakan berlangsung di tujuh kota di Indonesia. Ia berharap ini jadi karya besar lainnya dari federasi.

"Kejuaraan Nusantara Open Seri 1 Solo ini adalah salah satu dari tujuh rangkaian kompetisi di seluruh Indonesia,” kata Fadil, Rabu (22/7/2026).

“Ini diikuti oleh 128 peserta dari seluruh provinsi, dan ada juga dari mancanegara seperti Filipina. Semoga ini menjadi karya besar untuk mendukung program PB POBSI dalam melahirkan juara-juara baru yang bisa kita andalkan di masa depan," imbuhnya.

2. Dukungan Pemkot Solo

Fadil menambahkan, antusiasme peserta sangat tinggi berkat fasilitas venue yang memadai. Dukungan penuh juga diberikan oleh Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, dengan menghadirkan layanan live streaming seluruh pertandingan melalui aplikasi RCTI+.

“Cukup tinggi sekali seperti yang dilihat di venue yang baik ini diikuti hampir seluruh provinsi yang hadir ini menunjukkan bahwa antusias cukup tinggi dan pialanya juga alhamdulillah PB POBSI melalui Ketua Umum, Bapak Hary Tanoesoedibjo mendukung kegiatan ini dengan streaming di RCTI+,” ucap Fadil.

Selain itu, penyelenggaraan Labewa Open Cue Sport Nusantara 2026 ini mendapat apresiasi positif dari Pemerintah Kota Solo. Wali Kota Respati Ardi yang turut hadir, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung pembibitan atlet biliar daerah melalui KONI khususnya di Kota Solo sendiri. 

 

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