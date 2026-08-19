18 Pemain Timnas Voli Indonesia Dipanggil untuk Hadapi Kamboja, Ini Daftar Lengkapnya

JAKARTA - Sebanyak 18 pemain timnas voli Indonesia dipanggil untuk menghadapi Kamboja dalam pertandingan uji coba. Sejumlah pemain bintang masuk dalam daftar tersebut.

1. Uji Coba Lawan Kamboja

Diketahui, pertandingan ini sebagai uji coba sebagai persiapan untuk Asian Games 2026 Nagoya, yang digelar pada 19 September hingga 4 Oktober.

Timnas Voli Indonesia akan bertandang ke Kamboja dan melakoni 2 laga uji coba. Pertandingan itu akan digelar pada Rabu (19/8/2026) pukul 19.00 WIB dan Selasa (25/8/2026) pukul 18.00 WIB.

Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Facebook Volleyball Federation of Cambodia/VFCC)

"Sebagai persiapan untuk menghadapi Asian Games 2026, Timnas Voli Putra Indonesia akan bertandang ke Kamboja untuk melakoni laga persahabatan," demikian keterangan dalam akun Instagram PBVSI, @pbvsi_official, dikutip Rabu (19/8/2026).

"Sebagai informasi, Indonesia hanya akan melawan Kamboja selama berada di Kamboja. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan mendapatkan sanksi dari FIVB dan AVC," katanya.