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Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putri Indonesia di AVC Continental 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |10:08 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putri Indonesia di AVC Continental 2026
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putri Indonesia di AVC Continental 2026 (Instagram/@indonesian_volleyball)
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JAKARTA - Jadwal siaran langsung Timnas Voli Putri Indonesia di AVC Continental 2026 bakal diulas dalam artikel ini. 

1. AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026

Timnas Voli Putri Indonesia akan berjibaku dalam turnamen AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026. Turnamen itu akan digelar di Tianjin Olympic Center Gymnasium, China, pada 21-30 Agustus 2026.

Pada AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026, Timnas Voli Putri Indonesia berada di pool B. Timnas Voli Putri Indonesia akan berhadapan dengan Thailand, Kazakhstan, dan Australia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan mengawali langkahnya di AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026 dengan menghadapi Kazakhstan. Pertandingan itu akan digelar pada Sabtu (22/8/2026) pukul 14.00 WIB. 

Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: SAVA/Instagram indonesian_volleyball)
Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: SAVA/Instagram indonesian_volleyball)

Pada pertandingan berikutnya, anak asuh Marcos Sugiyama akan menghadapi Thailand. Pertandingan itu akan berlangsung pada Senin (24/8/2026) pukul 14.00 WIB.

Australia akan menjadi lawan terakhir Timnas Voli Putri Indonesia di pool B AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026. Pertandingan itu akan digelar pada Rabu (26/8/2026) pukul 14.00 WIB. 

Seluruh pertandingan Timnas Voli Putri Indonesia itu akan disiarkan Moji. 

 

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