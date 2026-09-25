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Jadwal Timnas Voli Putra Indonesia di Asian Games 2026: Tuntaskan Kerinduan Medali!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |04:11 WIB
Jadwal Timnas Voli Putra Indonesia di Asian Games 2026: Tuntaskan Kerinduan Medali!
Simak jadwal Timnas Voli Putra Indonesia di Asian Games 2026 (Foto: AVC)
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JADWAL Timnas Voli Putra Indonesia di Asian Games 2026 sudah diketahui. Skuad Garuda mengusung misi untuk menuntaskan kerinduan akan medali di ajang ini.

Cabang olahraga (cabor) voli Asian Games 2026 akan dimainkan di Okazaki Central Park Gymnasium, Okazaki, dan Park Arena Komaki, Komaki, Jepang. Kategori putra kebagian jatah 27 September hingga 3 Oktober.

1. Pool B

Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Facebook Volleyball Federation of Cambodia/VFCC)

Timnas Voli Putra Indonesia tergabung di Pool B bersama Timnas Voli Putra Iran, Timnas Voli Putra Thailand, dan Timnas Voli Putra Kirgistan. Seluruh laga akan dimainkan di Okazaki.

Di laga pertama, Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi Thailand. Duel itu dijadwalkan berlangsung Minggu 27 September 2026 pukul 14.00 WIB.

Pasukan Reidel Toiran lalu menghadapi Kirgistan di laga kedua yang dimainkan Senin 29 September 2026 pukul 08.00 WIB. Iran jadi lawan terakhir yang akan dihadapi pada Selasa 29 September 2026 pukul 14.00 WIB.

Hanya juara dan runner up grup yang akan lolos ke babak perempatfinal. Farhan Halim dan kawan-kawan diharapkan setidaknya bisa meraih dua kemenangan untuk melaju ke babak berikutnya.

 

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