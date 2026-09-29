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Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Iran di Asian Games 2026: Kalah 2-3, Boy Arnez Cs Gagal Lolos Perempatfinal

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |16:23 WIB
Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Iran di Asian Games 2026: Kalah 2-3, Boy Arnez Cs Gagal Lolos Perempatfinal
Timnas Voli Putra Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: Instagram/avcvolley)
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AICHI – Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia tumbang di tangan Iran dengan skor telak 2-3, dengan rincian 25-22, 25-21, 21-25, 19-25 dan 15-17. Dengan kekalahan di Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium, Aichi, Jepang pada Selasa (29/9/2026) sore WIB tersebut, Timnas Voli Putra Indonesia dipastikan gagal melaju ke babak perempatfinal Asian Games 2026.

Seperti yang diketahui, duel melawan Iran menjadi laga pamungkas Timnas Voli Putra Indonesia di Pool B. Dengan hanya membawa pulang satu poin dari kekalahan 2-3 itu, membuat Boy Arnez cs finis di urutan ketiga Pool B dan gagal menggeser Thailand serta Iran dari posisi dua besar yang menjadi syarat untuk lolos ke perempatfinal.

Meski gagal ke perempatfinal, Timnas Voli Putra Indonesia masih tetap ada pertandingan di Asian Games 2026. Sebab masih ada perebutan peringkat kesembilan hingga urutan ke-16.

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putra Indonesia tampil beringas sejak set pertama. Meski begitu, Iran yang sudah mengoleksi dua kemenangan sempurna (3-0) atas Kirgistan dan Thailand tetap memperlihatkan permainan yang begitu kuat.

Bagi Hendra Kurniawan cs, kemenangan atas Iran menjadi wajib diraih demi lolos ke babak perempatfinal. Pasalnya saat ini Timnas Voli Putra Indonesia menempati peringkat ketiga di Pool B.

Timnas Voli Putra Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: AINAGOC)
Timnas Voli Putra Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: AINAGOC)

Timnas Voli Putra Indonesia berada di bawah Thailand yang berada di urutan kedua dengan 5 poin dan Iran di puncak klasemen usai mengoleksi 6 poin. Jadi, kemenangan dengan skor berapa pun, misal 3-0 atas 3-2 akan memastikan skuad Garuda finis dua besar dan berhak lolos ke babak perempatfinal.

Dengan fakta tersebut, tak heran Timnas Voli Putra Indonesia langsung tampil menekan sejak set pertama. Kabar baiknya, perjuangan skuad Garuda membuahkan hasil karena set pertama benar-benar dimenangkan dengan skor 25-22.

 

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