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Bukan Medali Emas, Ini Target Timnas Voli Putra Indonesia di Asian Games 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |13:27 WIB
Bukan Medali Emas, Ini Target Timnas Voli Putra Indonesia di Asian Games 2026
Timnas Voli Putra Indonesia siap bersinar di Asian Games 2026. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
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SENTUL – PP PBVSI resmi mematok target medali perunggu bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2026. Berbekal persiapan matang dan komposisi skuad mumpuni, PBVSI percaya diri skuad Garuda mampu mencapai target tersebut.

Timnas Voli Putra Indonesia sudah dilepas menuju Asian Games 2026. Pelepasan itu berlangsung di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis 24 September 2026.

1. Optimisme Ketum PBVSI Berdasarkan Tren Positif

Ketua Umum (Ketum) PBVSI, Imam Sudjarwo berharap Timnas Voli Putri Indonesia bisa melanjutkan tren positif seusai sebelumnya menjadi juara pada AVC Cup 2026. Dalam ajang itu, mereka mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0 (34-32, 25-16, 25-23) di India, beberapa waktu lalu.

 “Target Timnas voli putra Indonesia ke Asian Games itu adalah menembus tiga besar. Ya, paling tidak meraih medali perunggu lah. Kenapa saya berani menargetkan perunggu ? karena dari perjalanannya. Jadi kesiapan kami, mulai dari AVC Cup, kemudian SEA V Cup, dan kemudian ada tryout-tryout ke Kamboja dan lain sebagainya," kata Imam, dikutip Jumat (25/9/2026).

Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Facebook Volleyball Federation of Cambodia/VFCC)
Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Facebook Volleyball Federation of Cambodia/VFCC)

“Kami melihat dari capaian itu, maka saya selaku ketua umum, target Asian Games timnas putra adalah perunggu, juara tiga. Itu pertimbangannya,” tambahnya.

2. Persiapan Panjang

Sementara itu, pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran percaya diri mampu memberikan yang terbaik sesuai target yang diberikan PBVSI. Dia pun melihat timnya terus mengalami perkembangan dengan persiapan yang matang.

“Untuk persiapan kami cukup panjang, karena dari AVC Cup 2026 hingga Asian Games kami enggak berhenti sampai sekarang. Untuk target kami ini optimistis dari PBVSI kami bisa menembus tiga besar," kata Toiran.

 

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