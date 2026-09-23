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Timnas Voli Putri Indonesia Gagal Raih Medali di Asian Games 2026, Pelatih Marcos Sugiyama Dipertahankan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |22:21 WIB
Timnas Voli Putri Indonesia Gagal Raih Medali di Asian Games 2026, Pelatih Marcos Sugiyama Dipertahankan
PBVSI memastikan pelatih Marcos Sugiyama tetap mengasuh Timnas Voli Putri Indonesia meski gagal di Asian Games 2026 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
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TANGERANG – Nasib pelatih Timnas Voli Putri Indonesia, Marcos Sugiyama, akhirnya jelas. Meski Garuda Pertiwi gagal meraih medali di Asian Games 2026, posisinya dipastikan aman.

Ketua Bidang Binpres PBVSI, Adang Ginanjar mengatakan, kegagalan Timnas Voli Putri Indonesia tidak membuat pihaknya memutus kerja sama dengan Sugiyama. Apalagi, ia masih terikat kontrak.

Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: AINAGOC)

"Untuk pelatih putri, sementara ini masih Marcos karena kontraknya masih bersama kami. Jadi, untuk sementara ini masih beliau," kata Adang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (23/9/2026).

1. Mohon Maaf

Lebih lanjut, Adang menyampaikan permohonan maaf karena Timnas Voli Putri Indonesia gagal meraih target apalagi medali dalam Asian Games 2026. Namun, timnya sudah berusaha sekuat tenaga dalam gelaran tersebut.

"Kami mohon maaf belum bisa mendapatkan medali. Tentunya kami telah berusaha dan berjuang," kata Adang.

 

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