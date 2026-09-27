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Hasil Voli Asian Games 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Kalah Dramatis 2-3 dari Thailand

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |16:57 WIB
Hasil Voli Asian Games 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Kalah Dramatis 2-3 dari Thailand
Timnas Voli Putra Indonesia kalah dari Thailand di Asian Games 2026. (Foto: PBVSI)
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AICHI – Perjuangan Timnas Voli Putra Indonesia di ajang Asian Games 2026 harus diuji lewat pertarungan yang sangat melelahkan dan penuh drama kontra Thailand. Pertandingan penyisihan Pool B menyajikan duel sarat gengsi yang mempertemukan dua kekuatan Asia Tenggara.

Hasil pahit harus diterima Timnas Voli Putra Indonesia usai takluk di tangan Thailand dengan skor tipis 2-3 (23-25, 25-20, 23-25, 25-23, dan 23-25). Laga tersebut berlangsung di Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium pada Minggu (27/9/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putra dan Thailand bermain cukup ngotot dalam awal set pertama. Hal tersebut membuat jalannya laga antara kedua tim berjalan cukup menarik.

Kejar mengejar skor pertandingan pun terjadi antara kedua tim. Hal tersebut membuat jalannya laga berjalan cukup menarik.

Timnas Voli Putra Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dalam set pertama. Pasalnya, mereka takluk dari Thailand dengan catatan poin 23-25 dalam laga yang berlangsung 24 menit.

Set kedua, Skuad Merah-Putih tampil dengan konsentrasi tingkat tinggi agar tidak mudah hilang poin. Namun, Thailand bermain cukup baik sejauh ini.

Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Instagram/avcvolley)
Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Instagram/avcvolley)

Thailand sementara waktu dapat unggul 9-7 atas Timnas Voli Putra Indonesia. Timnas Voli Putra pun sempat menyamakan kedudukan menjadi 12-12.

Timnas Voli Putra Indonesia akhirnya meraih hasil maksimal atas Thailand dalam set kedua. Kepastian itu setelah mereka mengatasi Thailand dengan poin 25-20.

 

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