Hasil SEA Womens V Cup 2026: Timnas Voli Putri Indonesia Tumbang dari Filipina

CHIANG MAI — Timnas Voli Putri Indonesia harus menyerah dari Filipina dengan skor 1-3 (13-25, 25-23, 19-25, 31-33) pada laga leg kedua SEA Womens V Cup 2026. Laga tersebut berlangsung di Chiang Mai, Thailand, Minggu (9/8/2026) malam WIB.

Dengan kemenangan itu, Filipina memastikan berada di peringkat ketiga. Sementara itu, Timnas Voli Putri Indonesia harus puas berada di posisi keempat.

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putri Indonesia langsung mendapatkan perlawanan berat dari Filipina dalam set pertama. Hal itu membuat kedua tim saling berbalas poin yang membuat laga berjalan menarik.

Filipina sempat unggul 10-8 atas Timnas Voli Putri Indonesia. Timnas Voli Putri Indonesia berusaha mengejar ketertinggalannya dengan bermain lebih ngotot.

Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: SAVA/Instagram indonesian_volleyball)

Akan tetapi, Filipina bermain lebih tenang dan percaya diri sehingga mudah mendapatkan poin. Filipina pun berhasil mengatasi perlawanan Timnas Voli Putri Indonesia dengan skor 25-13.

Dalam set kedua, Timnas Voli Putri Indonesia mencoba bangkit dengan bermain lebih agresif. Kerja keras itu membuat mereka sempat unggul 16-15 atas Filipina.

Daya juang tinggi membuahkan hasil manis untuk Timnas Voli Putri Indonesia. Mereka mampu meraih hasil maksimal atas Filipina dengan skor 25-23.