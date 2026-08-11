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Siap Sumbang Medali di Asian Games 2026, Soft Tennis Indonesia Targetkan Raih 2 Perak!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |15:25 WIB
Siap Sumbang Medali di Asian Games 2026, Soft Tennis Indonesia Targetkan Raih 2 Perak!
Soft Tennis Indonesia targetkan 2 medali perak di Asian Games 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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JAKARTA – Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia (PP PESTI) memasang target realistis untuk mendulang dua medali perak pada ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Sebanyak tujuh atlet pilihan dipersiapkan untuk berjuang mengharumkan nama bangsa di ajang multi-olahraga yang dihelat di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Manajer Pelatnas Tim Soft Tennis Indonesia, Qamariah Ferly Montolalu, menilai persaingan perebutan medali di Asian Games 2026 cukup berat. Oleh karena itu, dia menyebut dua medali perak sebagai target yang realistis bagi kontingen soft tennis Indonesia.

"Kalau melihat peta kekuatan (Asian Games), cukup berat buat kami. Jadi yang realistis dari kami adalah medali perak," ujar Ferly kepada awak media, termasuk Okezone di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Indonesia sebelumnya memiliki catatan positif di cabang soft tennis pada Asian Games 2018. Saat itu, Indonesia meraih satu medali perak dari nomor tunggal putra serta dua perunggu melalui beregu putra dan beregu putri.

Pada Asian Games 2022, tim Soft Tennis Indonesia kembali menyumbangkan medali. Skuad Merah-Putih berhasil membawa pulang satu medali perunggu dari nomor beregu putri.

1. Peta Persaingan Sengit di Jepang

Ferly yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia (PP PESTI) mengatakan target dua perak ditentukan berdasarkan catatan prestasi dan kesiapan atlet. Sejumlah nomor dinilai memiliki peluang lebih besar untuk memenuhi target tersebut.

Soft Tennis Indonesia targetkan 2 medali perak di Asian Games 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Soft Tennis Indonesia targetkan 2 medali perak di Asian Games 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Nomor yang menjadi andalan Indonesia adalah beregu putra, ganda campuran, dan tunggal putri. Ketiga nomor tersebut diharapkan mampu memberikan hasil terbaik saat tampil di Jepang.

Ferly menyebut persaingan di Asian Games Aichi-Nagoya 2026 akan berlangsung ketat karena sejumlah negara Asia memiliki atlet dengan kualitas tinggi. Korea Selatan, Jepang, dan China Taipei menjadi beberapa negara yang dinilai memiliki kekuatan besar di cabang soft tennis.

 

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