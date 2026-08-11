Jonatan Christie dan Fajar/Fikri Jadi Tumpuan Indonesia di BWF World Championships 2026

Jonatan Christie dan Fajar/Fikri Jadi Tumpuan Indonesia di BWF World Championship 2026 (Dok PBSI)

JAKARTA - Sebanyak 18 pemain bulutangkis Indonesia siap berlaga di ajang prestius BWF World Championships 2026. Jonatan Christie dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri akan menjadi tumpuan untuk menorehkan prestasi pada ajang bulutangkis paling bergengsi tersebut.

BWF World Championships 2026 akan digelar di Indira Gandhi Sports Complex, New Delhi, India. Turnamen itu akan berlangsung pada 17-23 Agustus 2026.

Ke-18 atlet Indonesia yang turut ambil bagian bakal bertanding di 5 kategori. Kelimanya adalah tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, serta ganda campuran.

1. Wakil Indonesia di BWF World Championship 2026

Berikut daftar lengkap pebulutangkis Indonesia yang akan bertarung pada BWF World Championships 2026, serta hasil drawingnya:

Tunggal Putra

Jonatan Christie (3) Vs Matthias Kicklitz (Jerman)

Alwi Farhan (11) Yoo Tae Bin (Korea Selatan)

Jonatan Christie (PBSI)

Tunggal Putri

Thalita R. Wiryawan Vs Ines Lucia Castillo (Peru)

Putri Kusuma Wardani Vs De Guzman M.Joy (Filipina)

Ganda Putra

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (dapat bye)

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (bye)

Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi (bye)

Ganda Putri

Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa T. Puspitasari (bye)

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (bye)

Ganda Campuran

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah Vs Emre Sonmez/Yasemen Bektas (Turki)

Marwan Faza/Aisyah S. Putri Pranata Vs Mihajlo Tomic/Andjela Vitman (Serbia).