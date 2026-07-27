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Pembalap Muda Indonesia Kiandra Ramadhipa Amankan Poin di Prancis, Duduki 5 Besar Klasemen Moto3 Junior

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |13:01 WIB
Pembalap Muda Indonesia Kiandra Ramadhipa Amankan Poin di Prancis, Duduki 5 Besar Klasemen Moto3 Junior
Pembalap Muda Indonesia Kiandra Ramadhipa Amankan Poin di Prancis, Duduki 5 Besar Klasemen Moto3 Junior (AHM)
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JAKARTA - Pembalap muda Indonesia, Muhammad Kiandra Ramadhipa, berhasil meraup 4 poin pada ajang Moto3 Junior World Championship di Sirkuit Nevers Magny-Cours, Prancis, Minggu (26/7/2026). Dengan hasil ini, pembalap Honda Asia-Dream Racing Team tersebut menempati posisi 5 besar klasemen sementara Moto3 Junior World Championship, sebelum jeda tengah musim.

1. Amankan Poin di Prancis

Dalam balapan di Sirkuit Nevers Magny-Cours, Prancis, Ramadhipa start dari posisi ke-12. Pebalap berusia 16 tahun tersebut memulai start yang kurang mulus hingga membuatnya tercecer ke posisi 18 pada lap-lap awal. 

Berusaha mengamankan tempat di 10 besar, Ramadhipa langsung berupaya tancap gas dan berhasil melibas tujuh pebalap dalam rentang tiga lap. Pembalap asal Sleman itu berhasil menduduki posisi ke-11. Namun sayang, rombongan terdepan telah menciptakan jarak lebih dari tiga detik sehingga sulit terkejar. 

Kiandra Ramadhipa di Moto3 Junior World Championshi di Sirkuit Nevers Magny Cours Prancis (AHM)
Kiandra Ramadhipa di Moto3 Junior World Championshi di Sirkuit Nevers Magny Cours Prancis (AHM)

Meski peluang menyusul rombongan terdepan kian menipis, pembalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) itu tak surut semangat. Ia terus berusaha memangkas jarak dengan rombongan terdepan sambil memimpin persaingan di grup kedua. 

Namun, selisih waktu dengan pebalap di posisi ke-10 terus melebar hingga lebih dari 15 detik. Memasuki lap 15 atau terakhir, Ramadhipa sempat memimpin grupnya di posisi ke-11 sebelum akhirnya kehilangan satu posisi menjelang finis dan mengakhiri balapan di urutan ke-12.

“Saya melakukan kesalahan saat start sehingga motor mengalami wheelie dan saya turun ke posisi ke-18. Rombongan terdepan sudah terlalu jauh untuk dikejar, sehingga saya memutuskan bertarung di grup kedua demi mengamankan poin," ujar Ramadhipa.

"Ini bukan akhir pekan terbaik, tapi banyak pelajaran yang kami dapat. Saya akan memanfaatkan jeda musim panas untuk berlatih lebih keras agar tampil lebih kuat di Valencia," katanya. 

 

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