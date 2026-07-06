Kata-Kata Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa Setelah Raih 9 Poin di Moto3 Junior Jerez 2026

PEMBALAP binaan PT Astra Honda Motor yang turun di ajang Moto3 Junior World Championship 2026 yakni Kiandra Ramadhipa tampil lumayan di Sirkuit Jerez. Berlangsung dalam dua kali balapan di Sirkuit Jerez, Spanyol pada Minggu 5 Juli 2026, Kiandra Ramadhipa mengemas 9 poin di seri ini.

Meski begitu, pembalap asal Sleman, Yogyakarta ini tetap menjaga peluang dalam persaingan perebutan gelar juara. Ia kini terpaut sembilan poin dari pimpinan klasemen sementara yang ditempati tiga pembalap, yakni Giulio Pugliese (Italia), Carlo Cano (Spanyol) dan Travis Borg (Malta). Saat ini Kiandra Ramadhipa berada di posisi keempat dan mengoleksi 60 poin.

Kiandra Ramadhipa gagal meraih hasil maksimal di Jerez. (Foto: AHM)

Jalannya Balapan

Race pertama berlangsung dengan suhu lintasan mendekati 44 derajat Celsius. Ramadhipa yang bersaing bersama Honda Asia Dream Racing Junior Team memulai jalannya balapan dengan start yang kurang mulus.

Sempat melesat di kualifikasi dan menempati grid start kelima, Rama tercecer ke posisi delapan setelah melewati beberapa tikungan awal. Ia berusaha menggapai persaingan grup terdepan, namun balapan dihentikan sementara akibat red flag atas insiden yang melibatkan salah satu pembalap.

Balapan dilanjutkan dengan dipersingkat menjadi 10 lap, Ramadhipa start dari posisi delapan. Persaingan semakin ketat, sempat terlempar dari posisi 10 besar. Perlahan ia mulai memperbaiki posisinya dan berakhir finis di posisi tujuh.

Race kedua kembali digelar tiga jam setelah race pertama dimulai. Kondisi lintasan semakin panas, hingga menyentuh 60 derajat Celsius. Pada balapan ini, Ramadhipa mampu melakukan start menggunakan dengan baik.