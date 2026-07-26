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Link Live Streaming Fajar/Fikri vs Kim Won-ho/Seo Seung-jae di Final China Open 2026, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |12:41 WIB
Link Live Streaming Fajar/Fikri vs Kim Won-ho/Seo Seung-jae di Final China Open 2026, Klik di Sini!
Fajar/Fikri siap tempur di final China Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
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LINK live streaming Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri vs vs Kim Won-ho/Seo Seung-jae di final China Open 2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Fajar/Fikri akan menantang Kim Won-ho/Seo Seung-jae dalam partai puncak yang digelar di Olympic Sports Centre Gymnasium, Changzhou, Jiangsu, China pada Minggu (26/7/2026) sekira pukul 16.00 WIB

1. Rekor Sengit Fajar/Fikri vs Kim Won-ho/Seo Seung-jae

Duel ini merupakan laga keenam Fajar/Fikri vs Kim Won-ho/Seo Seung-jae. Dalam lima pertemuan sebelumnya, hasilnya sengit yang mana Kim Won-ho/Seo Seung-jae unggul tipis dengan skor 3-2.

Fajar/Fikri siap tempur di final China Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Fajar/Fikri siap tempur di final China Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Meski kalah rekor pertemuan, Fajar/Fikri pantang minder terhadap sang lawan. Sebab, dua kemenangan yang dicatatkan Fajar/Fikri teramat krusial.

Kemenangan perdana Fajar/Fikri atas Kim Won-ho/Seo Seung-jae tersaji di perempatfinal China Open 2025 yang berlangsung tahun lalu. Lewat Pertarungan dua gim, Kim Won-ho/Seo Seung-jae kalah dengan skor 19-21 dan 14-21 dari Fajar/Fikri.

Kemenangan itu yang akhirnya membuka jalan Fajar/Fikri juara China Open 2025. Gelar itu merupakan yang pertama disabet Fajar/Fikri setelah dipasangkan beberapa minggu setelahnya.

Setelah di China Open 2025, Fajar/Fikri bertemu di partai puncak Japan Open 2026 yang berlangsung pekan lalu. Saat itu, Fajar/Fikri menang 21-19 dan 21-17!

 

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