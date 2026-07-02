Pembalap Muda Indonesia Kiandra Ramadhipa Siap Menggila di Moto3 Junior Jerez

JAKARTA - Pembalap muda Indonesia, M Kiandra Ramadhipa, optimistis menghadapi seri lanjutan Moto3 Junior World Championship 2026 di Jerez, Spanyol, akhir pekan ini. Pembalap berusia 16 tahun itu memiliki modal untuk menaklukkan Circuito de Jerez – Ángel Nieto, Spanyol, pada 4-5 Juli 2026.

1. Siap Menggila di Jerez

Ramadhipa akan turun bersama Honda Asia Dream Racing Junior Team. Pembalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) itu akan menunggangi NSF250RW.

Pembalap asal Sleman, Yogyakarta, ini mengawali musim yang nyaris sempurna dengan raihan finis ketiga dan keenam di Barcelona serta kemenangan di Estoril. Berkat hasil itu, Ramadhipa kini kokoh berada di posisi kedua klasemen sementara Moto3 Junior World Championship. Ia mengoleksi 51 poin dan terpaut tujuh angka dari pimpinan klasemen.

“Saya siap menghadapi balapan di Jerez. Dalam beberapa pekan terakhir saya sudah mempersiapkan fisik maupun mental, dan saya optimis bisa menunjukkan performa terbaik akhir pekan ini," ujar Ramadhipa, Kamis (2/7/2026).

Pembalap Honda Asia Dream Racing Junior Team Kiandra Ramadhipa di Moto3 Junior (AHM)

Ia mengungkapkan memiliki modal positif untuk berlaga di Jerez akhir pekan nanti.

"Saya punya kenangan yang indah balapan di Jerez, dan mampu meraih hasil positif dari balapan MotoJunior terakhir saya. Saya berharap bisa memanfaatkan semua hal ini untuk tampil optimal,” katanya.

Moto3 Junior World Championship akhir pekan ini akan dimulai pada Jumat (3/7/2026) dengan dua sesi Free Practice yang berlangsung pukul 15.30 dan 19.15 WIB. Pada Sabtu (4/7/2026), sesi practice digelar pukul 15:20 WIB sebelum sesi Q1 dan Q2 mulai pukul 18:10 WIB.

Sementara pada Minggu (5/7/2026), dua balapan utama masing-masing sepanjang 15 lap akan digelar pukul 16.00 WIB dan 19.00 WIB.