Jadwal Final China Open 2026: Rematch Fajar/Fikri vs Kim Won-ho/Seo Seung-jae!

Fajar dan Fikri siap tempur di final China Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

JADWAL final China Open 2026 sudah dirilis. Sebanyak lima pertandingan digelar hari ini, salah satunya menggelar laga wakil Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, yang bersua sang rival abadi, Kim Won-ho/Seo Seung-jae.

1. Rematch Fajar/Fikri vs Kim Won-ho/Seo Seung-jae

Laga Fajar/Fikri melawan Kim Won-ho/Seo Seung-jae dilangsungkan di Olympic Sports Centre Gymnasium, Changzhou, Jiangsu, China pada Minggu (26/7/2026) sekira pukul 16.00 WIB. Pertandingan nanti sore merupakan duel keenam bagi kedua pasangan.

Fajar/Fikri saat juara Japan Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Dalam lima pertemuan sebelumnya, Kim Won-ho/Seo Seung-jae unggul tipis atas Fajar/Fikri dengan rekor tiga kemenangan berbanding dua. Namun, dua kemenangan yang dicetak Fajar/Fikri atas Kim Won-ho/Seo Seung-jae diyakini akan meningkatkan kepercayaan diri unggulan kedua tersebut.

Saat juara China Open 2025, dalam perjalanannya Fajar/Fikri menang atas Kim Won-ho/Seo Seung-jae di perempatfinal. Setelah melalui dua game, Fajar/Fikri menang 21-19 dan 21-14.

Sementara itu, kemenangan terakhir tersaji pekan lalu. Bertemu di final Japan Open 2026, Fajar/Fikri menang 21-19 21-17!

Jika menjadi juara China Open 2026, Fajar/Fikri diprediksi mendongkrak motivasi rekan-rekannya di pemusatan latihan nasional (Pelatnas) PBSI Cipayung. Sebab hingga pertengahan tahun ini, tak ada satu pun pebulu tangkis Indonesia yang menjadi juara BWF World Tour Super 1000. Pencapaian terbaik sejauh ini dicetak Fajar/Fikri yang juara Japan Open 2026, yang mana level Super 750.